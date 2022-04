Culture, écrit et bibliothèques dans le nouveau code pénitentiaire

Un exercice de simplification réglementaire et législatif qui vient concrétiser une proposition remontant à 2015, dans un rapport consacré à la simplification et à la clarification du droit des peines. C'est ainsi que le ministère de la Justice présente le nouveau code pénitentiaire, lequel permettrait une clarté inédite, au bénéfice du personnel pénitentiaire, des avocats et des détenus eux-mêmes, dans la compréhension de leurs missions, droits et devoirs.

Les activités culturelles, socio-culturelles et sportives sont évoquées assez rapidement dans la partie réglementaire du code pénitentiaire, puisque ces dernières constituent des exceptions à la règle de l'encellulement individuel, puisque les personnes détenues peuvent être réunies à ces occasions. Cette disposition est d'ailleurs commune à tous les établissements pénitentiaires.

Dans les centres de détention plus spécifiquement, les personnes détenues accèdent aux activités socio-culturelles encadrées « après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps ». Pour les personnes détenues majeures âgées de moins de 21 ans, la place accordée aux activités socio-culturelles, entre autres, est plus importante, sauf si un magistrat en a décidé autrement.

Signalons d'ailleurs qu'une personne détenue a l'obligation d'exercer au moins une activité relevant d'un des domaines suivants, pour sa réinsertion : travail, formation professionnelle, insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques (Article R411-1). Les personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ont aussi droit des activités culturelles, dont une partie en extérieur.

Les activités socio-culturelles s'intègrent aussi dans les sanctions disciplinaires, puisqu’« entraver ou tenter d'entraver les activités » culturelles constitue une faute disciplinaire du troisième degré. La privation d'une activité culturelle peut aussi être prononcée à l'encontre des personnes détenues majeures, en guise de sanction disciplinaire, mais pour une durée d'un mois maximum.

Pour la mise en œuvre et le suivi des activités culturelles notamment, le ministère de la Justice met en place un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). Ce dernier enregistre notamment des données liées au pré-repérage de l'illettrisme, l'aptitude à l'écriture du français ou encore la participation des personnes détenues aux activités socio-culturelles, donc.

Ces données pourront être consultées par différentes catégories de personnes au sein du personnel pénitentiaire, selon les besoins en matière d'organisation ou de suivi, notamment. Les personnels des groupements privés ou des entreprises privées habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pourront aussi accéder à ces données.

« Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire », d'après l'article D414-5. Cette programmation est définie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire, qui sélectionne différents projets avec l'appui des services compétents de l'État et des collectivités territoriales, mis en œuvre par des opérateurs culturels divers.

Par ailleurs, le code indique qu'« une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des personnes détenues ».

Bibliothèques et accès à l'écrit

Les articles R370-1 à R370-5 portent plus précisément sur l'accès à l'écrit des personnes détenues. L'article R370-1 indique ainsi que l'accès aux publications écrites peut s'effectuer par l'intermédiaire « de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire » ou par « la réception de l'extérieur de telles publications ».

Sur ce dernier point, un article suivant précise que la réception ou l'envoi vers l'extérieur de publications écrites se fait « par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé », « par envoi postal de l'éditeur ou des personnes détenues », « par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef de l'établissement » ou, enfin, directement « par l'administration pénitentiaire ».

Un article indique que « la médiathèque [de l'établissement pénitentiaire] met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de chaque personne détenue », et un autre autorise « [l]es échanges et les prêts de livres personnels » entre les personnes détenues.

Dans le cas d'un emprunt auprès de la médiathèque, la personne détenue « est personnellement responsable des publications empruntées dont elle prend le plus grand soin ». Le prêt de ces documents entre détenus est alors interdit, et le retour du document doit se faire « dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement pénitentiaire ».

L'article R370-5 restreint l'accès aux publications écrites en interdisant celles « contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues ». Le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent prend la décision d'interdire telle ou telle publication, et peut habiliter le chef de l'établissement concerné. Si l'interdiction s'applique à tous les établissements pénitentiaires, alors le ministre de la Justice signe lui-même la décision.

Le code pénitentiaire (partie réglementaire) est accessible à cette adresse.

