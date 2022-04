Maurizio Serra, premier Italien à l'Académie Française

Il aura fallu attendre plus de deux ans, entre l’élection du diplomate italien le 9 janvier 2020, et la réception de ce dernier auprès des immortels. Ce délai s’explique, une fois de plus, par le contexte pandémique et les reports successifs qui en ont résulté. L’auteur du Mystère Mussolini, paru chez Perrin en 2021, a été reçu par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, devenu lui-même Immortel, Xavier Darcos.

Ce dernier a notamment évoqué une « lacune », en constatant que « l’Académie française n’avait jamais vu, avant ce jour, l’un de ses fauteuils occupé par un Italien », nous rapporte le Figaro.

D’ambassadeur à auteur

Si Maurizio Serra est né de parents italiens, il a vu le jour à Londres le 3 juin 1955. Après plusieurs années passées en Angleterre, ses parents et lui s’installent en France, avant de retrouver l’Italie où il poursuit des études au lycée francophone Chateaubriand de Rome. Dans sa riche carrière, il est notamment directeur de l’Institut diplomatique du ministère, ou enseignant en relations internationales à Rome et Lucques.

De 2010 à 2013, il est promu délégué permanent d’Italie auprès de l’UNESCO à Paris, et successivement, de 2013 à 2018, il assure les mêmes fonctions auprès de l’ONU et des autres organisations internationales basées à Genève. Actuellement, il est chargé de mission pour le développement de la politique culturelle de l’Italie à l’étranger.

Auteur de plusieurs biographies et essais, on peut notamment citer, Les Frères séparés : Drieu La Rochelle, Aragon, Malraux face à l’histoire, paru en 2009 à La Table Ronde, qui lui vaut le Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises de l’Académie française.



En 2011, sa biographie de l’écrivain Curzio Malaparte, Malaparte, vies et légendes, est publiée aux éditions Grasset. Un ouvrage qui lui permet notamment de remporter le prix Goncourt de la biographie. En 2018, il reçoit le prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de son œuvre.

À LIRE: Maurizio Serra, Prix Chateaubriand 2019

En 2020, il publie son premier roman, Amours diplomatiques, paru chez Grasset, et la même année, le prestigieux prix international Viareggio-Versilia lui est décerné pour l’ensemble de son œuvre.

crédits photo : ITU Pictures (CC BY 2.0)