Maurizio Serra, biographe de Mussolini, reçoit le Grand Prix de la Biographie politique

En primant Le mystère Mussolini, le jury « a souhaité récompenser une œuvre permettant de revisiter une figure méconnue et déroutante de notre histoire contemporaine », indique un communiqué.

« En mettant en relief les contradictions et la psychologie profonde du Duce, l’académicien et diplomate, Maurizio Serra montre comment le dictateur a su se forger un destin à force de mensonges et de postures. Ce livre, servi par de réels bonheurs d’écriture qui le rendent passionnant, révèle avec finesse et érudition comment un opportuniste sans sentiments, mais plein de ressentiments est parvenu à subjuguer toute une nation. »

Le jury ajoute encore : « La grande force de cette biographie repose aussi dans la contextualisation des événements et les excellentes séries de portraits de l’entourage du Duce. On notera notamment la découverte de personnages étonnants qui l’accompagnèrent jusqu’à la fin tels que l’ambassadeur du Japon et un des fondateurs du Parti communiste italien. »

Le résumé de l'éditeur pour Le mystère Mussolini :

Homme et leader politique extrêmement complexe, pétri de contradictions, puisant ses modèles chez Napoléon puis César avant d'être fasciné par Hitler, le Duce peut donner l'image d'un comédien tragique au sens nietzschéen du terme, et d'un révolutionnaire manqué. Il a pourtant modernisé son pays et fasciné l'Europe avant de sombrer dans la déchéance et les haines d'une guerre civile prenant la relève de la guerre mondiale.

Maurizio Serra raconte ce destin sinueux et passionnant sur la base d'une documentation impeccable, dans un style fluide qui s'inscrit dans la filiation d'Italo Svevo et a fait la réputation de ses magistrales biographies de Malaparte ou d'Annunzio. Un très grand livre appelé à faire date.

Théâtral et cérébral à la fois, contradictoires dans ses admirations, Mussolini a voué un culte à la violence tout en hésitant parfois à l’utiliser pour parvenir à ses fins. Ses errements et ses ambiguïtés n’enlèvent rien au fait, comme le souligne l’auteur, que « le fascisme fut une histoire tragique du début à la fin ».

La remise du prix aura lieu le Samedi 20 Novembre au Touquet Paris-Plage dans le cadre du Salon du Livre. Elle sera précédée d’une rencontre avec l’auteur animée par Joseph Macé-Scaron au sein du Palais des Congrès (Auditorium Victor Boucher).

Créé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt et Anne Méaux, et doté de 10.000 € par Le Touquet-Paris-Plage, le

Grand Prix de la Biographie politique a vocation à distinguer, chaque année, une biographie politique passée ou

présente écrite en langue française ou traduite.

En 2020, la récompense avait salué Julian Jackson pour De Gaulle une certaine idée de la France (Seuil).

