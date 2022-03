Au Canada, s'ouvre une résidence d'auteurs sur le climat : inédit, mais indispensable

Ils accélèrent la fonte des glaces et les feux de forêt, augmentent le nombre d'inondations et de canicules, et promettent un avenir suffocant dans de nombreux pays d'ici quelques années... Les dérèglements climatiques, annoncés depuis des décennies par les scientifiques, sont déjà très présents. La crise environnementale, que masque quelque peu la crise ukrainienne (et accessoirement l'actualité présidentielle), fait pourtant des dégâts.

Tandis que la journée mondiale d'action des jeunes pour le climat se tenait le 25 mars 2022, les températures dépassaient de plus de 40°C les normales de saison en Antarctique, selon France Info. À ce titre, de nombreux écrivains se sont engagés pour la cause climatique : Antoine de Baecque, Esther Tellermann ou encore Philippe Descola ont ainsi participé au débat actuel sur les enjeux environnementaux.

PODCAST: “Obligatoirement, la révolution verte arrivera”, Olivier Norek

Au Canada, une figure de la littérature autochtone s'est distinguée par ses connaissances aiguisées sur la nature : Katlia Lafferty. Descendante du peuple Déné, qui réside dans les régions arctiques du Canada, elle se fait connaître suite à la publication de Northern Wildflower (Fernwood Publishing, non traduit en français). Livre le plus vendu dans les Territoires du Nord-Ouest lors de sa sortie en 2018, selon la radio canadienne CBC, il conte les mémoires de la jeune femme et les traumatismes intergénérationnels résultants de son enfance indigène.

Proche de la nature et des principes de sa communauté, elle consacre aujourd'hui son travail et ses études à soutenir les initiatives de lutte contre les dérèglements environnementaux – ces derniers ayant, de fait, de nombreuses conséquences sur la vie et l'épanouissement des autochtones canadiens. Pour ce faire, elle s'est lancée dans une aventure inédite : elle est devenue la première écrivaine à participer à une résidence d'auteurs sur le climat, au Canada.

Urgence : Pas de planète B

À Vancouver, la West Vancouver Memorial Library a souhaité répondre intelligemment à l'état d'urgence décrété en 2019 par le district. L'initiative Climate Future a ainsi vu le jour : elle invite écrivains, artistes et à se réunir avec le public, pour approfondir ses connaissances et agir en faveur de la nature. Cette résidence de trois mois, portée par un artiste choisi, permet à ce dernier de se consacrer à ses projets d'écriture tout en participant à l'éducation environnementale des usagers de la bibliothèque.

L'auteure, a confié à la bibliothèque avoir été impactée par les livres Printemps Silencieux de Rachel Carson (trad. Jean-François Gravrand et Baptiste Lanaspeze, ed. Wildproject), ou encore Tresser les herbes sacrées de Robin Wall Kimmerer (trad. Véronique Minder, ed. Le Lotus et l'éléphant), affirme que cette résidence est « une très grande responsabilité, et je la prends très au sérieux. Nous avons une urgence sur les bras et nous devons rassembler les gens, les connecter et en parler. C'est, en gros, le rôle qui m'incombe. Je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de faire ce travail ».

Lors de son séjour, elle proposera, entre autres, des clubs de lecture, des discussions avec les personnes âgées et, pour les jeunes, des « conversations sur l'éco-anxiété ». En parallèle, Katlia Lafferty travaillera sur son troisième roman, après que Land-Water-Sky/Ndè-Ti-Yat'a, son dernier ouvrage, ait été nommé aux Indigenous Voices Awards.

« Plus nous pouvons nous aligner sur les principes des lois des nations indigènes, mieux c'est », précise-t-elle, s'insurgeant contre le capitalisme, la colonisation et les entreprises polluantes.

Ce n'est pas la première fois qu'une résidence d'auteurs est centrée sur le climat : à Newcastle, le projet Writing the Climate a permis à la poétesse Linda France de s'épanouir dans un séjour consacré à la réflexion et la connexion avec la nature. Le festival mondial ArtCop21, créé par l'association environnementale Cape Farewell, propose également à des auteurs et poètes de s'exprimer et d'écrire sur le changement climatique.

Crédits : West Vancouver Memorial Library