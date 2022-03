Entre violence et lumière, Agnès Martin-Lugand saisit “le pouls d’une société

Dix ans, et dix romans. Elsa Lafon sourit en songeant au chemin parcouru. « Notre relation est assez exemplaire, oui : une loyauté mutuelle. La maison a fait en sorte de lui offrir une place particulière, qu’elle a occupée avec de plus en plus de confiance, me semble-t-il. » Une fidélité poussée jusqu’à même refuser de créer une concurrence sur ce segment de littérature contemporaine au sein de Michel Lafon Publishing. Comme si, dès ses débuts, Agnès Martin-Lugand avait un rôle à part.

L'étrange étrangeté

Il fallut aussi rompre avec l'image, qui suscitait avant tout la curiosité de la presse, de l’autrice autoéditée – durant trois semaines avant de signer avec son éditeur toutefois. Un point qui fournissait la matière à des articles sur le phénomène de l’autoédition, tout en éloignant des livres. « Cette étrange étrangeté – en 2013, le l'autoédition n’a pas encore la popularité d’aujourd’hui – offrait alors une porte d’entrée. » À condition d’amener progressivement aux livres. Et par la suite, de déjouer les pièges du succès, premier argument pour discréditer une autrice.

Dix années de parutions, où la maison n’a pas manqué de réflexion. « Nous avons oeuvré dans la dentelle, tout en sobriété, pour mettre en avant ses univers. » La psychologie, les trames narratives, des créatures de papier plus vraies que nature…

Car au fil des romans, Agnès Martin-Lugand a déployé son style « une littérature fine, nuancée, fluide. Elle est cette autrice dont les héroïnes créent des liens avec les lecteurs – peut-être plus encore avec les lectrices ». Son écriture abrite « un clair-obscur, où il devient facile de se perdre et se retrouver : des troubles existentiels, des bouleversements sentimentaux, des aspirations professionnelles – et des fêlures souvent profondes. » Des personnages hautement humains, comme autant de reflets de leur créatrice d’ailleurs.

Classer la romancière dans la catégorie des feel-good books amuse la directrice générale : « Les classifications, vous savez, prêtent toujours le flanc à une vision un peu restrictive. » Et la romancière le démontre avec ce nouveau livre, où la mort plane, « un sujet crucial chez elle. Les gens heureux commençait, dès les premières pages, avec le décès d’un enfant. Cela rôde dans toute son oeuvre, parcourue entre violence et lumière », souligne Elsa Lafon.

Et d’avouer une relation qui dépasse les livres : « Elle est la seule avec qui j’ai ces échanges, les carrefours dans nos vies, les choses plus personnelles. Agnès est authentique, au plus près de ses livres. Quand elle se saisit d’un personnage de femme, toutes s’y retrouvent. »

“Ma maison, ma famille”

Dix romans, pour l’éditrice Maïté Ferracci, et autant de rencontres. « C’était elle, c’était nous », glisse-t-elle. Arrivée aux éditions Michel Lafon en même temps que la romancière, elles n’ont travaillé ensemble qu’à partir du quatrième roman, Désolée, je suis attendue. « Agnès est toujours dans une volonté de rencontre, une approche empirique des personnes. Travailler avec elle, c’est une chance extraordinaire — et de toute manière, elle est ici comme si sa place avait toujours été là. » Lors de la soirée de lancement de son ouvrage, l’auteure ira plus loin, évoquant « ma maison, ma famille ».

Avec La Déraison, l’éditrice savoure : « Ce regard de clinicienne, passionnée par les instants de rupture, s’accompagne d’un travail d’épure. Et au fil des romans, elle s’est affranchie des contraintes, tout en allant puiser plus loin dans le questionnement des âmes, de la psychè, de l’inconscient. » Car Agnès Martin-Lugand est loin de n’avoir que des textes de lumière : « Elle plonge dans la noirceur, avec de plus en plus d’audace. Sa signature, c’est la justesse. Et à mesure que s’est déployée l’écriture, en cette dizaine d’années, elle est parvenue à déverrouiller des portes, pour mieux saisir le pouls de la société. »

De la toxicité des relations en passant par l’addiction au travail, une lecture plus globale apporte un autre point de vue, poursuit son éditrice. « La Déraison est à l’image de tout : l’adéquation périlleuse entre l’épanouissement de nos désirs et la difficulté d’une harmonie. » Une quête de l’humain qui lui donne un talent pour créer des histoires avec des personnages plus vrais que nature. « Dans sa quête, dans son écriture, il y a ce besoin de réparer, de guérir ses personnages, sans pour autant devenir leur psy. C’est ce qui donne une certaine universalité aux romans : si tout a déjà été dit, alors autant se taire. Mais pour elle, tout peut être questionné, dans une forme d’intranquillité constante. »

Déconstruire les mythes, pour élaborer la psychologie romanesque : voilà certainement pourquoi les ouvrages parlent à tant de lecteurs.