Les éditions Paulsen publieront une dizaine de titres en poche par an

La maison d'édition Paulsen ouvrira sa collection de livres de poche le 14 avril prochain, avec quatre premiers titres : Born to Run, de Christopher McDougall, traduit par Jean-Philippe Lefief ; Je n'étais pas la bienvenue, de Nathalie Guibert ; La folle histoire du trail, de Jean-Philippe Lefief et Dans le sillage de l'invincible armada, de Laurent Joffrin.

Une dizaine de titres devraient paraitre chaque année dans cette collection poche, dont la diffusion-distribution est assurée par Interforum. Les prix oscillent entre 8 € et 11,90 €.

Born to Run, de Christopher McDougall, traduit par Jean-Philippe Lefief

Un grand récit d’aventure, où tout est vrai et un plaidoyer convaincant sur une philosophie qui fait de plus en plus d’adeptes dans le monde : la course minimaliste.

L’auteur part à la recherche d’une tribu légendaire dans les replis inaccessibles du Copper Canyon au Mexique. Au cœur de reliefs vertigineux où se blottissent des villages invisibles, Christopher McDougall va rencontrer les Tarahumaras et découvrir un mode de vie qui révolutionnera le monde de la course à pied.