Éric Zemmour accusé de violences sexuelles 

Médiapart avait déjà recueilli le témoignage de certaines de ces femmes dans deux autres articles publiés en avril et en mai 2021. Désormais, certaines, comme Claire, témoignent pour la première fois. La jeune femme alors âgée de 18 ans, effectuait en 2002 un stage de journalisme dans la rédaction du Figaro.

Elle raconte avoir été appelée par Éric Zemmour à son bureau pour l’aider avec un problème informatique. Elle affirme avoir alors senti « sa main dans [s]on dos qui fait des allers-retours de bas en haut ». Rapportant l’épisode à la journaliste politique Pascale Sauvage, sa responsable de stage de l'époque, cette dernière affirme à son tour avoir prévenu l’éditorialiste en ces termes : « Je lui ai dit, tu ne touches pas à la stagiaire. » Et de poursuivre : « Il me dit : “Si maintenant on ne peut plus draguer les stagiaires. Les stagiaires, c’est quand même fait pour faire des pipes et du café”. Il m’a dit ça, je suis sûre. »

Mais Claire n’est pas la seule à avoir enduré ce genre de situation au cours de son stage dans la rédaction du quotidien aux côtés d'Éric Zemmour. Sévérine, qui avait déjà témoigné au mois de novembre de manière anonyme dans l’émission Complément d’enquête sur France 2, l’accuse à son tour , à visage découvert, lors de son passage au Figaro en 1999 de « propositions très crues de relations sexuelles » et de l’avoir « bloquée contre la paroi de l’ascenseur et embrassée de force sur la bouche. »

Un autre témoignage, anonyme cette fois-ci, fait état d’un épisode datant de mai 2005. Celle que le reportage appelle Anne rapporte une autre agression de la part de l’essayiste qui, suite à un rendez-vous dans un café lui a répondu « “Vous allez me remercier autrement” et il m’embrasse et me fourre sa langue dans ma bouche. »

Parole contre parole

La chaine de télévision Itélé a également été le théâtre d’agression de la part de l’ancien polémiste de l’émission Ça se dispute. Une ancienne hôtesse d’accueil témoigne de manière anonyme des comportements inappropriés d’Éric Zemmour lors de leur contact régulier au cours des émissions hebdomadaires. Un autre témoignage anonyme, d’une maquilleuse de la chaine vient s’ajouter à ces déclarations.

Enfin, Gaëlle Lenfant, bibliothécaire et élue d’opposition de gauche à Aix-en-Provence est « la première à avoir brisé le silence » selon Médiapart qui l’avait rencontré une première fois, quelques mois auparavant. C’est dans un post Facebook en avril 2021 qu’elle raconte sa rencontre avec Éric Zemmour en 2005 sous le hashtag #balancetonporc. Jeune militante de 34, elle participe aux universités d’été du PS de La Rochelle, Éric Zemmour l’embrassera de force. Après son post sur Facebook, elle subira d’importantes vagues de cyberharcèlement d’une rare violence.

Comme le rappelle le reportage « aucune des huit femmes rencontrées n’a déposé plainte contre Éric Zemmour. » Le candidat à la présidentielle, contacté pour ces récits, refuse toute demande d’entretien et de répondre aux questions de Médiapart. Affirmant à l’antenne de France 2 en fin d’année dernière que « ces femmes-là m’accusent sans aucune preuve, c’est parole contre parole ».

Crédit : Facebook