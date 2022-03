Les 60 ans de la maison italienne Marsilio Editori

Marsilio a été fondée en 1961 à Padoue (Vénétie) et est détenue à 55 % par le groupe Feltrinelli depuis 2017. « Maintenant le président est Carlo Feltrinelli et le rapport avec le groupe Feltrinelli est excellent, il y a un partage des intentions, des valeurs, des stratégies, nous sommes dans les meilleures conditions pour regarder l’avenir », a déclaré au Corriere del Veneto Emanuela Bassetti, vice-présidente Marsilio, présidente Marsilio Arte et épouse de De Michelis.

La maison d’édition dispose aujourd’hui d’un catalogue de 8 000 titres allant de la fiction contemporaine et étrangère aux catalogues d’art, aux livres illustrés et aux ouvrages non romanesques. En 2021, selon Il Giornale della Libreria, le CA de la maison a augmenté de 50 %.

Des livres à succès

La maison d’édition a publié de nombreux ouvrages à succès ces dernières années. Dans la collection « Le Farfalle », elle a publié de nombreux thrillers italiens et étrangers, dont la trilogie Millenium de Stieg Larsson, parue en 2009, dont Emanuela Bassetti se souvient comme du meilleur moment de la maison d’édition : « L’intuition et le choix de l’éditrice Francesca Varotto, fortement soutenue par Cesare, ont porté sur des livres que d’autres maisons d’édition avaient refusés... Plus de cinq millions d’exemplaires des livres de Larsson ont été vendus en Italie, ce qui constitue un énorme succès. »

Un succès plus récent est La canzone d’Achille, publié en 2011 par Bloomsbury Publishing, un premier roman de Madeline Miller, une universitaire américaine et conférencière en antiquité classique, qui raconte l’histoire d’amitié et d’amour entre Achille et Patroclus. Le livre a été initialement publié par Sonzogno, en 2013, mais à partir de 2019, il a été publié en livre de poche par Marsilio. En 2020, le livre connaît un succès extraordinaire en Amérique, puis également en Italie, grâce au succès du texte sur TikTok.

Un avenir sous le signe du beau livre

La maison d’édition célèbre également un changement de génération : Luca De Michelis, le fils de Cesare, est le nouveau directeur général et la fille de Cesare, Giulia, fait également partie du conseil d’administration.

Marsilio est et sera toujours une entreprise solidement ancrée dans la région de la Vénétie : « Nous continuerons à construire une maison d’édition ancrée dans le territoire qui sait se mesurer à l’avenir et aux défis de la recherche et de l’innovation, sans jamais se conformer aux influences de la mode. Nous regardons loin devant nous sans oublier nos racines, qui sont à Venise, la capitale historique de l’édition européenne avec Aldo Manuzio ».

Ensuite, dans les années à venir, le secteur du beau livre et des catalogues et livres illustrés sera fondamental : « Nous avons estimé qu’il était stratégiquement important de développer un secteur tel que l’art, qui n’était pas présent dans le scénario Feltrinelli. Nous travaillons avec des catalogues, des livres d’art, des librairies et de grandes expositions », affirme encore Bassetti à Il Corriere Veneto.

crédits photo : ActuaLitté, CC by SA 2.0