Quand Bolloré fournissait à Gallimard le papier bible de La Pléiade, avec OCB

Dans la réclame de l’époque, la punchline était provocatrice, aguicheuse et misogyne : « Si vous les aimez bien roulées », le slogan accompagnait le clin d’œil bien appuyé d'un fumeur affairé. Difficile de manquer le sous-entendu. En revanche, les observateurs noteront que ce papier sortait des Papeteries René Bolloré.

Papier, papeterie, imprimerie, tout cela est en effet assez cohérent. Si par la suite, le réclame bascula vers une représentation plus stylisée, la marque, elle appartint au groupe Bolloré jusqu’en juillet 2000. Et entre sa fondation en 1918 et son départ, eut une activité d’impression de papier. Pas n’importe lequel.

Missel, bible et Pléiade

Dans un portrait que publie Ouest France, est en effet rappelé que l’entreprise familiale, à travers son imprimerie, a fourni le papier bible de la célèbre collection La Pléiade (Gallimard).

Érik Orsenna en faisait d’ailleurs état dans son ouvrage, Sur la route du papier. Petit précis de mondialisation III (février 2012, chez Stock). « En 1914, les établissements Bolloré détiennent 80 % du marché mondial du papier à cigarettes. Je me souviens d’avoir entendu Gwenn-Aël Bolloré m’expliquer comment l’entreprise familiale utilisait des filets de pêche locaux et des roseaux abaca philippins pour fabriquer les papiers les plus fins. Ainsi, ils avaient régné sur le papier carbone et allaient fournir les éditions Gallimard pour leur plus belle collection : La Pléiade. »

C’est René Bolloré fils qui dirigera durant trente années l’usine produisant le fin papier à cigarette et qui, dans le même temps, alimentait donc les livres de la maison. Mais historiquement, l’usine fournissait également d’autres éditeurs, comme Calmann-Lévy, en papier plus traditionnel.

Chose amusante, dans le récit de fabrication d’une Pléiade que livre officiellement la collection (voir ici), aucune mention des papiers OCB ni de l’usine Bolloré dans la production des ouvrages.

En décembre 1949, dans un article de Réalités, indique : « Une machine, enfin, est employée à fabriquer du papier bible. Bolloré est à l’heure actuelle le seul fournisseur français des Éditions de la Pléiade, dont on connaît le succès. » Évidemment, produisant des feuilles de papier ultrafin, l’usine alimentait également en papier bible les missels qui étaient alors produits. Les groupes s'appéciaient donc plutôt en ce temps-là.

Il semble d’ailleurs que Vincent Bolloré soit particulièrement fier de cet héritage : « Il conserve précieusement de cette époque un exemplaire des Mémoires de guerre dédicacé par le général de Gaulle », indiquait Le Monde en 2013. Et le journal de pointer que les exemplaires portaient encore la mention : « Achevé d’imprimer sur bible des papeteries Bolloré. »

Vérification faite, sur l’unique exemplaire à portée de main de la rédaction :

Les Papeteries Bolloré Technologies officiaient bel et bien en 1994, et après. La collection de Jacques Shiffrin, initiée en 1931 et reprise trois ans plus tard chez Gallimard, doit ainsi beaucoup à la famille Bolloré.

Dans une période de tension comme celle que traverse l'édition, avec la fusion prochaine de Largardère et Vivendi, susceptible d'aboutir à la création de Edithachette, les craintes exprimées par Antoine Gallimard à l'encontre de Vincent Bolloré prennent ici une autre tournure...

