L'éditeur de BD Vide Cocagne cesse son activité après 19 ans d'existence 

La nouvelle a été annoncée le 21 janvier sur leurs réseaux sociaux : Vide Cocagne arrêtera fin 2022 son activité d'édition. « Nous avons publié près de 80 titres réunis en 7 collections et travaillé avec plus de 100 autrices et auteurs » précisent Fabien Grolleau et Thierry Bedouet, contactés par ActuaLitté. Si la maison d'édition avait d'abord été créée « pour [leurs] propres travaux d’auteurs », les albums publiés se font une réelle place dans le monde de la bande dessinée, autour d’une ligne éditoriale très ouverte et narrative, d'un esprit souvent humoristique et une dimension parfois militante : Comme un frisson , Zwarthoek, Alimentation Générale...

« Pour pas mal d'auteurs, nous avons permis des premiers livres, c'est essentiel. » Les deux créateurs retirent de cette expérience « des beaux livres, des belles histoires, des belles aventures et rencontres. […] Le plus positif pour nous, qui sommes avant tout auteurs, c'est d’avoir créé un laboratoire vivant et actif, qui nous a permis d'évoluer dans le milieu du livre plus facilement qu'en étant un auteur isolé. »

Au-delà de cette activité d'édition, le pôle associatif et événementiel a permis à Vide Cocagne de se faire une place dans le milieu graphique et éditorial nantais : création d'un festival, le Festival Fumetti, pour mettre en avant leur production, avant de mettre en place une maison d'auteurs du même nom : « Aujourd'hui, nous soutenons Maison Fumetti avec bienveillance, mais ils sont indépendants et il n'y a pas d'autres liens qu'amicaux ou ponctuellement sur des projets communs quand ça se présente. » S'associant à d'autres éditeurs nantais, Vide Cocagne participe également à la mise en place d'un café librairie, Les Boucaniers.

L'arrêt de Vide Cocagne est également le signe, pour les deux fondateurs, de l'accélération des contraintes et des conditions de travail actuelles dans le monde de l'édition : enchaînement des projets, gestion de la distribution, engorgement des librairies, systèmes de pilonnage des livres, et un « certain malaise écologique face à cette situation ». Un rythme intenable qui précède le départ de Mariane Palermo, la coordinatrice de l’association Vide Cocagne.

« Un livre chassait l'autre, sans pour autant trouver sa place en librairie vu la concurrence, et comme nous faisions ça pour le plaisir des beaux livres, c'était devenu un crève-cœur. » Une véritable impasse pour les deux auteurs, qui décident donc de se consacrer à leurs projets d'écriture et d'illustration : illustration jeunesse pour Thierry Bedouet, écriture et dessin pour plusieurs maisons d'édition pour Fabien Grolleau.

Vide Cocagne se donne un an de transition pour terminer son aventure éditoriale, mais l'avenir reste indécis, comme le déclarent les deux fondateurs sur leur page Facebook : « Ce n’est pas la première fois que Vide Cocagne opère une mue, c’est même dans sa nature : aussi nous ne fermons rien, nous laissons la porte ouverte. »

Crédits : Vide Cocagne / Logo