Pass Culture : quatre nouveaux membres au comité de direction

Le Président de la SAS pass Culture, Sébastien Cavalier, nommé par le Président de la République le 1er septembre dernier, déjà entouré au CODIR de Florent Facq, directeur de la transformation et du pilotage de la stratégie, et d’Anne Sellier, secrétaire générale, est désormais rejoint par quatre nouveaux membres qui vont travailler à ses côtés pour engager cette nouvelle étape qui contribue à l’ancrage durable du Pass Culture dans le paysage culturel français.

Hélène Amblès est nommée directrice du développement du Pass Culture. Elle aura pour mission de développer le Pass Culture sur l’ensemble du territoire, en lien étroit avec les collectivités territoriales, les acteurs culturels, les artistes et les très nombreux partenaires du Pass Culture, et de veiller à ce qu’il soit accessible à tous les jeunes sans exclusion.

Diplômée en droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information, Hélène Amblès est riche d’une expérience de 18 ans dans le secteur de la culture, années durant lesquelles elle a occupé différents postes de direction de la culture au sein de collectivités territoriales et de direction au sein d’établissements publics culturels locaux, notamment à Poitiers, Lille, Valenciennes et Roubaix. Plus récemment, Hélène Amblès était la Conseillère en charge de la Création, du Spectacle vivant et des Festivals au cabinet de Roselyne Bachelot-Narquin.

Pauline Richard prend la direction du nouveau département communication, marketing et études du Pass Culture. Elle aura pour mission de développer la marque "Pass Culture", son image et sa notoriété auprès de ses différents publics.

Diplômée de l’EDHEC et de Sciences-Po Paris, précédemment directrice de la communication internationale de l’agence de réseaux sociaux We Are Social, Pauline a occupé durant 20 ans différents postes dans la marque et la communication, dans les secteurs du divertissement, de l’internet et des médias, au sein notamment de Disney, Meetic et RTL.

Thomas Dugué rejoint le Pass Culture en tant que directeur du produit. Il aura pour mission de garantir le bon fonctionnement des produits Pass Culture et d’assurer les développements nécessaires pour qu’ils répondent aux attentes de ses multiples utilisateurs.

Diplômé en product management et UX design et récemment diplômé de l’executive MBA de l’ESCP, Thomas Dugué est fort d’une expérience de 17 ans dans le produit : il a ainsi conçu et déployé des plateformes de vidéos à la demande, dirigé des équipes produit notamment chez Cisco puis accompagné des startups et grands groupes internationaux dans la définition de leur stratégie produit et de leur transformation digitale.

Céline Étienne prend la direction des opérations du Pass Culture et aura pour mission de garantir le bon fonctionnement des produits au quotidien, dans un cadre sécurisé, pour satisfaire les attentes des utilisateurs.

Titulaire d’une maîtrise en Ressources Humaines, Céline Étienne dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans les métiers et la direction des services Support, Opérations et Relations Clients, notamment à travers des postes qu’elle a occupés au sein de Bouygues Telecom, ING Direct, Oscaro et Costa Croisières. Plus récemment, Céline Étienne était Directrice des Services Clients du Groupe Misterfly.