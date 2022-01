Laurent Le Baube jongle entre espionnage et géopolitique avec GSR

Dans G.S.R, saga contemporaine de romans d’espionnage, les éléments du réel sont au cœur du récit. « Une fois dans l’enquête, difficile de s’arrêter d'écrire. Je pars toujours de l’existant, même s'ils sont parfois piochés dans les entrelignes de la politique internationale » explique l'auteur contacté par ActuaLitté.

Hâtivement présenté comme le « renouveau des SAS dans sa version contemporaine », Laurent Le Baube le réfute : « Mon héros, Gabriel Saint-Régent, est français et très fidèle à ses équipes, très patriotiques. On y retrouve certes l’esprit du roman d’espionnage avec une touche d’érotisme, mais Gabriel Saint-Régent n’est ni sulfureux ni provocateur. C'est un environnement différents avec des valeurs très différentes. »

D'autant que cette saga faillit ne pas voir le jour : « C’est en fait assez amusant. Lors d’un dîner à Paris, ce sont les conseils d’un ami qui m’ont poussé à continuer les histoires de mon héros. C'est ainsi que GSR est devenue véritablement une saga. »

Faire le choix de l'autopublication

Ses trois premiers romans : G.S.R - Témoignage invisible , G.S.R - As de pique et G.S.R - 23ème parallèle nord ont eu une première vie chez l’éditeur Vérone. La structure est connue pour son modèle de maison à compte participatif implique un investissement financier toujours douteux de la part de l'auteur... « Mais après avoir connu des déboires avec eux, j’ai récupéré les droits de la trilogie plus tôt que prévu. » Rien que du très prévisible, hélas.

C’est alors qu’il crée sa propre structure : C A R A édition. « Ce sont plus de responsabilités mais aussi beaucoup plus de libertés ». Il ajoute : « J’ai la chance, à Bordeaux, de pouvoir travailler directement avec CopyMédia, un imprimeur spécialisé. » Une relation de proximité profitable pour l'activité en somme.

« J’ai également signé avec un diffuseur national, CED & CEDIF ainsi qu’un distributeur DOD&Cie, me permettant d’être référencé dans plus de 500 points de vente en France. » Avec près de 665 exemplaires vendus à l'heure actuelle pour les cinq premiers volumes (données : Edistat), on mesure combien l'aventure de l'indépendance demeure complexe pour un jeune auteur.

Au plus proche de la réalité

Si les trois premiers tomes de la saga forment une trilogie, chaque roman a une structure différente. « Aucun n’aborde la mission de la même manière », affirme l’auteur. Pour autant chaque opus est truffé de rappels à la géopolitique. « C’est indispensable pour l’espionnage ou plutôt le contre-espionnage d'aujourd’hui ».

« Je veux me rapprocher au maximum de la réalité du terrain des hommes et des femmes de l’ombre. Parfois Gabriel est blessé, parfois il vacille quand des décisions mettent en jeu ses convictions ou celle de son équipe. Ce sont des romans très sérieux avec parfois une pointe d’humour, tout de même. » Et d'érotisme, dans une filiation avec SAS – bien qu'un test ADN prouverait le contraire.

Pour l'heure, rien n’est encore signé, mais Laurent Le Baube évoque des projets audiovisuels. « Je suis déjà en relation avec des producteurs pour adapter les trois premiers romans en série. Une nouvelle preuve que les romans sont très visuels. »

Et lorsqu’il est interrogé sur ses sources pour coller autant à la réalité du terrain, il répond avec simplicité qu'il « suffit de connaitre les bonnes personnes… »