Une aide exceptionnelle du CNL à la traduction de et vers l’italien

Régine Hatchondo, présidente du CNL, a porté le taux de subvention aux éditeurs, pour la traduction d’ouvrages en italien vers le français et le taux de subvention aux éditeurs pour la traduction d’ouvrages français vers l’italien, à 70 % pour les projets qui sont examinés en commissions au cours des années 2022 et 2023. Les critères d’éligibilité et d’examen des dossiers sont inchangés, conformément au règlement des aides 2019.

Acteur majeur de la diversité culturelle et littéraire à travers les aides qu’il accorde aux professionnels de la chaîne du livre, le CNL compte parmi ses dispositifs des subventions à destination des éditeurs pour la traduction du français vers les langues étrangères ou des langues étrangères vers le français. Dans le cadre de sa mission, le CNL attribue également des bourses de séjour aux traducteurs du français vers les langues étrangères ou des langues étrangères vers le français.

Chaque année, plus de 500 projets de traduction à partir du ou vers le français sont soutenus par le CNL. Les aides aux éditeurs ne peuvent pas excéder 35 000 euros et les taux de subvention habituels sont de 40 % ou 60 %. Entre 2020 et 2021, le CNL a aidé 29 traductions de l’italien vers le français et 49 traductions du français vers l’italien, distribuant ainsi au total 210.000 €.

Avec ce soutien, des auteurs de langue italienne comme Marco Balzano, Benedetta Craveri, Laura Mancini ou Antonio Moresco ont fait l’objet d’une traduction en français. Réciproquement, des auteurs de langue française comme Mathias Enard, Ivan Jablonka, Bruno Latour ou Sylvain Prudhomme ont fait l’objet d’une traduction en italien.

Après deux annulations successives en 2020 et 2021, rappelons que l'Italie devait être l'invité d'honneur du Salon Livre Paris 2021, malgré de nombreux cafouillages de communication. Un pavillon de 600 m2 était prévu, du 19 au 22 mars 2021, avec un espace librairie contenant des titres en italien, français et bilingues. Alors, qu'en sera-t-il cette année ?

crédit : Kevin Hackert (CC BY-NC 2.0)