Apprendre aux plus jeunes à protéger la Terre : les livres recommandés par l'ONU

« Saviez-vous que l’être humain est responsable de 75 % des changements survenant à la surface de la Terre ? Ces changements résultent de la déforestation, du manque de soin apporté à nos terres cultivables, et de notre irrespect pour les animaux sauvages et leurs habitats », rappelle l'ONU en préambule.

Les activités humaines ont un impact extraordinaire sur la planète, et rarement dans le bon sens du terme : l'objectif de développement durable de l'ONU incite donc les États et les citoyens à être plus attentifs à la vie terrestre, en luttant contre la désertification, la dégradation des sols, la déforestation et en mettant fin à l'appauvrissement de la biodiversité.

L'ONU propose régulièrement ses listes de lecture, en plusieurs langues, élaborées en partenariat avec l'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que la Foire du Livre de Bologne.

Les thèmes de ces listes de lecture suivent les 17 objectifs de développement durable (ODD), inscrits dans l'Agenda 2030, destinés à guider les politiques publiques des États et les actions de chacun pour améliorer le futur, pour tous.

La liste de lecture de l'ONU, pour les ouvrages en français, est la suivante :

Une faim de crocodile, Bernadette Gervais, Gallimard Jeunesse

Le peuple du chemin, Marion Achard, Talents Hauts

Les loups du clair de lune — Histoires naturelles, Xavier-Laurent Petit, illustré par Amandine Delauney, L'école des loisirs

Mouha, Claude Ponti, L'école des loisirs

Les droits des animaux, ça me concerne !, Florence Pinavo, Amélie Fontaine, Actes Sud Junior

Un manteau d’écailles pour le Pangolin, Izumi Mattei-Cazalis, Éditions A2MIMO

Forêts : et comment les préserver ?, Amandine Thomas, Sarbacane

Les listes de lecture en anglais, espagnol, arabe, chinois et russe sont aussi disponibles.

Photographie : illustration, World Bank Photo Collection, CC BY-NC-ND 2.0