Pérou : un homme politique attaque en diffamation l'éditeur d'une biographie accablante

La publication de la biographie non autorisée Plata como cancha, aux éditions Aguilar, a créé un véritable scandale juridique au Pérou et dans le monde de l’édition. Elle est présentée comme une « enquête journalistique exhaustive révélant les secrets, l'impunité et la fortune de l'homme politique péruvien César Acuña ». Mais elle a rapidement été accusée de diffamation par le concerné, qui a déclenché un procès contre l’auteur, Cristopher Acosta, le groupe Penguin Random House Peru – propriétaire des éditions Aguilar – ainsi que contre son PDG, Jéronimo Pimentel.

L'auteur avait diffusé la convocation sur ses réseaux.

Tous trois ont été condamnés à des amendes de 100.000 $, le PDG et l'auteur à des peines de prison de deux ans avec sursis.

La menace de la censure

L’association Internationale des éditeurs a réagi par le biais de Kristenn Einarsson, présidente du comité de la liberté de publication : « La sévérité de ce jugement et l'inclusion du PDG d'une maison d'édition vont jeter une ombre sur la liberté d'expression et la liberté de publier au Pérou. La communauté internationale de l'édition soutient pleinement l'éditeur et l'auteur dans leur appel. »

L’homme d’affaires César Acuña est un entrepreneur et homme politique péruvien. Plusieurs fois candidat aux élections présidentielles, il est accusé et sanctionné de violation de la neutralité électorale, de fraude, de plagiat et de blanchiment d’argent. L’enquête Plata como cancha étudie la vie mouvementée de cet homme, de sa naissance dans la pauvreté à son accès au pouvoir.

Suite à cette condamnation, les réactions de la communauté péruvienne et internationale se sont succédé. Lors de la Foire Internationale du livre, à Guadalajara, la liberté d’expression et de publication était au centre des débats. Par le biais de son directeur, José Miguel Vivanco, l'ONG Human Rights Watch Amériques a estimé que la condamnation de Christopher Acosta constituait une « grave atteinte à la liberté de la presse », rapporte Gestion.pe.

La maison d’édition Penguin Random House Peru précise, dans un communiqué, qu'elle fera appel afin « qu'une instance supérieure puisse mieux évaluer les faits ».

Photo : Christopher Acosta