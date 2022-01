Les aventures made in Vatican du Petit Pape Pie 3,14 par François Boucq

Habemus Papam ! C’est un événement, le conclave vient d’élire un nouveau pape en la personne de Pie 3,14. La foule de fidèles se rassemble place Saint-Pierre et découvre… un pape haut comme trois pommes !

Dans cette nouvelle bande dessinée signée François Boucq, précédent auteur de Le Janitor (Dargaud) ou de New York Cannibals (Le Lombard), on suivra les aventures et le quotidien semé d’embûches du petit souverain pontife. Un moyen pour lui de se détendre et de « se diriger vers un humour absurde » après avoir couvert le procès des attentats de 2015.

« J’avais surtout envie de m’amuser en faisant un Pape rigolo et singulier qui navigue au Vatican entre les curés et les évêques en vivant des situations complètement saugrenues… », explique François Boucq. « Je voulais être hors de l’actualité, ne pas aborder les sujets convenus ou polémiques sur l’Église. Je voulais me diriger vers un humour absurde, créer un personnage rigolo à qui tout peut arriver et faire aller mon imagination vers des tas de voies. Petit Pape peut se retrouver avec Superman ou des martiens. »

Suite à la création de récits plus réalistes, tels que l’exploration du western avec Jodorowsky dans Bouncer, celui qui a reçu en 1998 le Grand Prix d’Angoulême revient donc vers l’humour avec un album double format : une édition classique en couleur et une édition luxe en noir et blanc. Elles sortiront à une semaine d’intervalle.

S’il devenait Pape, François Boucq ferait « construire une piscine olympique d’eau bénite pour y organiser les jeux paralympiques. » « Je canoniserais toutes les abeilles pour qu’elles puissent continuer de polliniser. [...] Je ferais repeindre la chapelle Sixtine afin de respecter la parité dans les œuvres de Michel-Ange et enfin je ferais bâtir une plus petite chapelle pour les transgenres et les indécis sexuels ! », indique le dessinateur.

À coup sûr, ce Petit Pape Pie 3,14, tout ingénu et petit qu’il soit, marquera son époque : il est si humble qu’il troque la papamobile pour une simple poussette, joignable 7 jours sur 7 sur numéro vert non surtaxé ! Une nouvelle bande dessinée à retrouver le 5 février 2022, à compléter avec un dossier exclusif en dos toilé disponible dès le 26 janvier.