Clarisse Cohen chez StudioFact Éditions : une “montée en puissance” de la littérature du réel

Clarisse Cohen a derrière elle des « livres-combats », ceux « qui vont dépasser le seul phénomène éditorial et avoir un impact sur la société ». Parmi les titres dont elle s'est chargée en tant qu'éditrice indépendante, Un si long silence, de Sarah Abitbol et Emmanuelle Anizon (Plon, 2020), qui a jeté la lumière sur les abus sexuels dans le milieu sportif, la mémoire traumatique et la prescription de ces crimes.

« L'écho de ce livre a été au-delà de nos espérances. La société était prête, et, depuis la parution, plus de 500 instructions sont en cours dans le milieu sportif. Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, s'est emparée du sujet », souligne Clarisse Cohen.

Papa, viens me chercher !, de Thierry et Nina Delcroix, avec Jacqueline Remy (Éditions de l'Observatoire, 2020), sur la prostitution adolescente, a pour sa part été le déclencheur des travaux qui ont abouti au lancement du premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs par Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance.

Autre et dernier exemple : Marion, 13 ans pour toujours (2015), de Nora Fraisse, un « énorme succès chez Calmann-Lévy » (150.000 exemplaires vendus, tous formats confondus), qui abordait le harcèlement scolaire et ses conséquences dramatiques, qui a donné lieu à un téléfilm et à une interrogation sociétale sur le bien-être des enfants en milieu scolaire.

Point commun de tous ces ouvrages ? « Des sujets très sensibles, que l'on pourrait tirer du mauvais côté en en faisant des ouvrages à sensation. À rebours de cette approche, mon passé au Seuil a été la meilleure école de l'exigence en la matière », explique-t-elle. Ces titres, dont la présence au sein des librairies ou dans la mémoire des lecteurs est parfois fulgurante, peuvent toutefois perdurer, insiste-t-elle : « Amener ces ouvrages vers la littérature peut allonger leur durée de vie, renforcer leur impact, c’est pour cela qu’il est important de choisir des plumes, des journalistes-écrivains, ou l’inverse, et d’accompagner les auteurs de bout en bout. »

Un « moment » littérature du réel

Forte de son expérience, Clarisse Cohen sent « un frémissement de plus en plus fort de la littérature du réel ». Elle en veut pour preuve, entre autres, le questionnement d'un groupement de libraires sur la pertinence d'un rayon « littérature du réel », quand les ouvrages se retrouvent tantôt en fiction, tantôt en sciences humaines. Pour l'éditrice, le genre a d'ores et déjà ses lettres de noblesse, à travers une certaine expertise française — à l'ombre d'Albert Londres — et l'expertise américaine en matière de narrative non-fiction, où De sang froid, de Truman Capote, fait figure de mètre-étalon.

L'appétit du public, d'après Clarisse Cohen, s'explique par un genre très malléable : « L'histoire vraie peut mener à de nombreux modes narratifs, y compris les plus beaux et les plus exigeants. » Sa prise de fonction à la direction générale des Éditions StudioFact, elle la considère comme une opportunité de « faire monter en puissance la littérature du réel ».

Le groupe StudioFact, fondé et dirigé par Roxane Rouas-Rafowicz et Jacques Aragones, a organisé toutes ses activités autour des histoires vraies et de l'écriture du réel, de la production de documentaires audiovisuels à la création de podcasts, en passant par la production de fictions pour les plateformes de streaming, la télévision ou le cinéma. L'ajout de cette filiale d'édition dirigée par Clarisse Cohen permettra d'étendre un peu plus les possibilités d'expression pour les auteurs, et d'exploitation pour la société.

« Nous nous sommes rencontrés sur un même terrain, celui de raconter le réel, à travers des documents, des témoignages, de la narrative non-fiction, de la fiction, ou encore du roman graphique. L'éventail est très large », nous indique Clarisse Cohen.

L'aspect transversal de la narrative non-fiction, qui peut se déployer dans les pages comme sur les écrans, ou s'écouter, n'a bien sûr pas échappé à l'éditrice. « Tous les livres que je vous ai cités ont donné lieu ou vont donner lieu à des adaptations audiovisuelles », explique l'éditrice. « Depuis plusieurs mois, je m'interrogeais sur la proximité des métiers d'éditeur et de producteur. Si le livre se suffit à lui-même, d'autres modes narratifs sont envisageables, notamment le podcast, qui m'intéresse beaucoup. »

Tous les livres à paraitre chez StudioFact Éditions ne feront pas systématiquement l'objet d'une adaptation en documentaire ou en fiction, mais « cela fait partie de l'ADN du groupe et arrivera assez souvent », reconnait Clarisse Cohen. « Tout sera possible, en fait, grâce à cette transversalité qui est notre force et aux nombreux échanges entre les directeurs des différents pôles, notamment Ivan Sadik, directeur général Fiction, et Basile Lemaire, directeur du développement stratégique. Et bien sûr Roxane et Jacques. »

En 2022, trois titres ouvriront le catalogue de StudioFact Éditions, dont un titre consacré à l'affaire Jubillar, Le mystère Jubillar, signé par le journaliste du Parisien Ronan Folgoas, « grande plume de l'investigation, qui a une immense légitimité sur le sujet ». Celui-ci est prévu pour le début du printemps. Un autre portera sur le milieu de la mode, par le regard d'une femme qui a été témoin - et actrice - des plus grandes années de la mode : pour celui-ci, un projet de fiction audiovisuel va être développé en parallèle du livre.

Ne dissimulant pas son « désir d'aller à la rencontre des libraires pour leur présenter le projet », Clarisse Cohen s'est constitué une équipe pour la préparation de copies et la correction des manuscrits, et envisage de confier les droits étrangers à une agence indépendante, prenant elle-même en charge la négociation des droits du format poche.

« Assez vite, il faudra recruter sur le volet éditorial ou commercial, même si je m'appuie aussi sur l’expérience et la compétence de notre diffuseur-distributeur Harmonia Mundi », estime la directrice générale. D'autant plus que 5 titres sont prévus pour l'année 2023, et que l'éditrice s'impatiente à l'idée de pouvoir travailler sur la publication de romans graphiques... Le réel ne laisse pas de répit.

Photographie : crédits Catherine Girma