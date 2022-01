Parti de Lausanne, le prix littéraire de lecteurs de la ville devient mondial

Le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne est avant tout un prix au service de ses auteurs et de leurs livres : « Ouvrir les votes au plus grand nombre, c’est avant tout aller plus loin pour valoriser les voix et les visages des écrivains de la Suisse romande », explique ainsi Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de Lausanne. Pour cette huitième édition, le prix continue d’encourager la création littéraire, la lecture publique, mais aussi, et surtout, de valoriser la scène littéraire romande tout en attirant l’attention sur ses sélectionnés.

Inviter l’ensemble de la Suisse et de la francophonie à découvrir les ouvrages en compétition (publiés au cours de l‘année écoulée) aidera les livres et leurs auteurs à rencontrer un bien plus large public. Grégoire Junod, syndic [maire, NdR] de la ville de Lausanne, d’ajouter auprès de ActuaLitté : « Après sept éditions fonctionnant avec un jury populaire et un président de jury, nous avons souhaité aller au bout de ce que permet un prix du public, soit donner la parole à tous les lecteurs et lectrices. »

Et de poursuivre : « Je suis ravi que la Ville de Lausanne joue ainsi un rôle de prescription littéraire. »

L’idée d’ouvrir le vote est née de plusieurs constatations, reprend Isabelle Falconnier. « Tout d’abord, une certaine frustration de notre public, qui candidatait pour devenir juré sans toutefois être retenu. » Un vote numérique permet ainsi au public qui suit les rencontres et connait le prix de devenir acteur de ce dernier. Effaçant les frontières, il attire logiquement l’attention sur les auteurs sélectionnés, « représentants d'une scène littéraire romande très diversifiée et vivante », qui a pourtant du mal à se faire connaitre auprès de l'ensemble de la francophonie.

Découvrir les visages et les voix lausannoises

Nommés par les professionnelles et les professionnels des Bibliothèques de la ville de Lausanne, cette année, les cinq auteurs en lice sont

• Raluca Antonescu avec Inflorescence,

• Rose-Marie Pagnard avec Gloria Vynil,

• Thierry Luterbacher avec Illégaliste,

• Anne-Frédérique Rochat avec Longues nuits et petits jours

• Julien Sansonnets avec Septembre éternels.

Cette huitième édition fait office de test, sous la forme d'un appel aux lecteurs de toute la francophonie. Le site met par ailleurs l'intégralité des cinq ouvrages de la cuvée 2022 à disposition, du 3 janvier au 15 mars, en lecture libre. (à parcourir ici) Chacun aura ainsi toutes les cartes en mains pour découvrir les voix de ces auteurs, lire leurs ouvrages et voter pour celui de leur choix.

Une diffusion gratuite qui ne s'opère pas au détriment des auteurs ni de leurs éditeurs puisqu'un accord de licence a été passé afin que cette diffusion soit rémunérée.

Isabelle Falconnier évoque par ailleurs de cette sélection 2022 avec une véritable passion. « Les cinq ouvrages de notre Sélection 2022, portés par cinq auteurs et auteurs romands attachants et talentueux, offrent une palette de lectures joliment diversifiées, tant sur le fond que sur la forme, sur le style ou les thèmes. » Secret de famille, littérature de l’intime, mais aussi critique sociétale allant jusque là réflexion politique, la sélection 2022 présente une palette très complète des sensibilités de création littéraire que l’on trouve en Suisse romande.

Les votes auront lieu suite au cycle de rencontres avec les différents auteurs en lice, dont la dernière se déroulera le 12 février prochain. L’annonce du ou de la lauréate ainsi que la remise du prix auront lieu à leur tour le 31 mars 2022, lors d’une soirée publique au Casino de Montbenon à Lausanne, retransmise en direct sur la chaine La Télé Vaud Fribourg.