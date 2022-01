Les Ensablés - On ne revient pas, le roman exupérien d'Hélène Froment

Il apparaît évident que le héros d’On ne revient pas a été inspiré par Saint-Exupéry. Qu’il y ait par ailleurs une part de l’aventure de Nelly avec Saint-Exupéry, c’est fort possible. Mais il s’agirait alors d’une transposition romanesque qui rend compte moins de la forme exacte de la relation qui a pu unir les amants qu’il en suggère l’esprit. C’est entre les lignes du texte que Nelly et Antoine flirtent avec le couple mis en scène par Froment.

Le roman est partagé entre deux points de vue, celui de Bernard Fontaine, un jeune chirurgien, et Béatrice de Vaucourt. Si le portrait de celle-ci reste relativement peu développé, car l’auteure ne fait exister Béatrice qu’en fonction de ce qu’elle ressent pour Bernard, celui-ci, en revanche, est un beau personnage, plus consistant, habité par la « condition humaine », et chez qui les sentiments sont dominés par une certaine morale de l’action. « Chaque fois qu’on s’engage dans l’action et qu’on se bat, on se construit soi-même… », pense Bernard.

Bernard et Béatrice ont d’abord été des amis d’enfance. Plus tard, Bernard a voulu épouser Béatrice, mais il s’est heurté au refus de madame de Vaucourt, celle-ci alléguant une tare héréditaire familiale dont par ailleurs on saura très peu de choses, sinon que la sœur de Bernard, plus loin dans le roman, en sera affectée. Pour oublier ce revers, Bernard a fui dans les colonies, en Afrique, où il est chirurgien. Entre-temps, Béatrice, qui ignore la raison qui a amené Bernard à quitter la France, a épousé un autre homme. Toute cette histoire appartient au passé lorsque le roman commence, en août 1939, et que nous voyons Bernard, ayant obtenu un congé, revenir en France à la suite d’une lettre d’amour que lui a écrite Béatrice, car elle a fini par apprendre la vérité.

Pour autant, rien ne sera facile, ni pour lui ni pour elle. Pour Béatrice, mariée à un homme qu’elle n’aime pas, et qu’elle aime d’autant moins qu’elle sait que Bernard revient pour elle, la vie dont elle rêve pourrait être assez simple : vivre dorénavant avec Bernard. Lorsqu’ils se revoient pour la première fois, nous trouvons cette phrase très belle et qui exprime bien la disposition d’esprit de Béatrice, son aptitude à adapter la vie aux circonstances : « Elle avait tant pensé à lui qu’en vivant à ses côtés il lui semblait retrouver une habitude. »

Mais pour Bernard, les choses sont plus compliquées, parce que c’est un homme dont les exigences envers lui-même sont grandes et que, loin de Béatrice, en Afrique, il était parvenu à trouver une sorte de paix intérieure par rapport à son revers amoureux, le métier qu’il a exercé dans des conditions difficiles lui ayant permis de donner le meilleur de lui-même. Pour lui, être médecin, dévoué, engagé corps et âme dans la lutte contre la maladie et la mort, c’est donner un sens à l’existence, à sa vie. C’est donc à cette sorte d’équilibre qu’il renonce en revenant en France pour retrouver Béatrice, mais qu’il espère vaguement pouvoir recréer.

Vaguement, car Bernard n’est pas sûr de porter en lui ce désir de refaire sa vie en France. C’est une volonté fragile, qui repose sur un amour qui est réel, mais qui ne peut pas se développer comme si, depuis son exil, rien ne s’était passé, comme s’il n’avait pas mûri. Et puis, l’amour dont l’enveloppe Béatrice lui fait un peu peur, à lui qui exalte une liberté peu compatible avec le confort bourgeois, mais que cultive la passion de son travail en Afrique. « Le spectacle du bonheur stagnant qui ne tend vers une image plus haute l’étouffe », notait Nelly (sous le pseudonyme de Pierre Chevrier) dans son essai sur Saint-Exupéry : or, c’est exactement le propre de Bernard, chez qui aussi l’amour (réconfortant) et le métier (exaltant) cohabitent difficilement.

De la même manière, ces autres lignes écrites par Chevrier au sujet du héros de Courrier sud (premier roman de Saint-Exupéry inspiré par son aventure avec Louise de Vilmorin) résument parfaitement la situation de Bernard entre son départ pour l’Afrique et son retour en France : « “Fuir, voilà l’important.” Il a poussé définitivement la petite porte verte près du mur croulant chargé de lierres, il a franchi, les yeux pleins de larmes, le premier amour, et le voilà absorbé par une rude vie d’homme qui, à son premier retour, le rend étranger à sa ville. »

De fait, Bernard retrouve difficilement ses repères en France. Comment y refaire sa vie ? Incertain, on le voit rendre visite à son ancien maître, à l’hôpital, où la modernité des laboratoires épate Bernard, car en Afrique, au contraire, le souci matériel est constant. Il profite de son séjour pour revoir son frère, qui a fait un choix inverse à celui de Bernard : il élève une famille sur la terre familiale, en campagne, un lieu dont le charme opère d’ailleurs toujours sur Bernard. Il revoit aussi sa sœur, qu’il va faire admettre dans une clinique de Saint-Cloud pour qu’elle soit soignée.

Cependant, les événements mondiaux se précipitent. Après la signature du pacte germano-soviétique, voilà que la Pologne est envahie. Mobilisé, Bernard part au front, alors que Béatrice se dévoue auprès des réfugiés. L’auteure consacre quelques beaux chapitres à l’exode, au moment où Bernard revient à Paris pour faire part à Béatrice de la décision qu’il a prise par rapport à son avenir… Je laisse le lecteur la découvrir par lui-même.

On ne revient pas révèle une vraie plume de romancière, douée d’une sensibilité certaine à l’analyse psychologique. On ne sait à peu près rien de l’écrivaine Hélène Froment, et ses romans sont à peu introuvables. En 1943, elle fait paraître un deuxième titre chez Gallimard, Femme, un roman de psychologie féminine visiblement d’inspiration autobiographique, et dont la critique a dit beaucoup de bien. Deux autres romans suivent tardivement, Vol 407 (Grasset, 1960) et Mélodie perdue (France-Empire, 1991). Mais qui s’en souvient ?

Je suis toujours étonné du peu de cas que les éditions Gallimard font de leur catalogue passé, si riche et pourtant si peu exploité. La même observation vaut pour d’autres éditeurs, Grasset, par exemple, le concurrent immédiat de Gallimard après la Première Guerre. Il y a tant d’écrivains intéressants qu’on laisse dormir sans raison valable dans les catalogues. Selon des enjeux institutionnels complexes, ce sont toujours les mêmes écrivains du passé dont on parle. Ou presque. Dommage. Comme tant d’autres, Hélène Froment aurait mérité un meilleur sort.

François Ouellet — décembre 2021