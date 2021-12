Le palmarès complet des Hugo Awards 2021

Le palmarès des Hugo Awards 2021 :

Meilleur roman :

Network Effect, Martha Wells (Tor.com)

Meilleur roman court :

The Empress of Salt and Fortune, Nghi Vo (Tor.com)

Meilleure nouvelle longue :

Two Truths and a Lie, Sarah Pinsker (Tor.com)

Meilleure nouvelle courte :

“Metal Like Blood in the Dark”, T. Kingfisher (Uncanny Magazine, September/October 2020)

Meilleure série littéraire :

The Murderbot Diaries, Martha Wells (Tor.com)

Meilleur livre de non-fiction ou apparenté :

Beowulf: A New Translation, Maria Dahvana Headley (FSG)

Meilleure bande dessinée :

Parable of the Sower: A Graphic Novel Adaptation, écrit par Octavia Butler, adapté par Damian Duffy, illustré par John Jennings (Harry N. Abrams)

Meilleur long-métrage :

The Old Guard, écrit par Greg Rucka, réalisé par Gina Prince-Bythewood (Netflix / Skydance Media)

Meilleur court-métrage, série :

The Good Place: Whenever You’re Ready, écrit et réalisé par Michael Schur (Fremulon / 3 Arts Entertainment / Universal Television, a division of Universal Studio Group)

Meilleur éditeur de nouvelles :

Ellen Datlow

Meilleur éditeur de romans :

Diana M. Pho

Meilleur artiste professionnel :

Rovina Cai

Meilleur magazine semi-professionnel :

FIYAH Magazine of Black Speculative Fiction, publisher Troy L. Wiggins, executive editor DaVaun Sanders, managing editor Eboni Dunbar, poetry editor Brandon O’Brien, reviews and social media Brent Lambert, art director L. D. Lewis, and the FIYAH Team.

Meilleur fanzine :

nerds of a feather, flock together, ed. Adri Joy, Joe Sherry, The G, et Vance Kotrla

Meilleur podcast amateur :

The Coode Street Podcast, présenté par Jonathan Strahan et Gary K. Wolfe, Jonathan Strahan, producteur

Meilleur auteur amateur :

Elsa Sjunneson

Meilleur artiste amateur :

Sara Felix

Meilleur jeu vidéo :

Hades (éditeur et développeur : Supergiant Games)

Lodestar Award pour le meilleur livre jeunes adultes :

A Wizard’s Guide to Defensive Baking, T. Kingfisher (Argyll Productions)

Astounding Award pour le meilleur jeune écrivain :

Emily Tesh

Photographie : détail du trophée, en 2013 (batwrangler, CC BY-NC-ND 2.0)