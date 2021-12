Le harcèlement moral en question : grabuge, d'Albin Michel à Plon

Lise Boëll avait quitté Albin Michel au coeur de la tempête Zemmour, suite au refus de l’éditeur de publier un ouvrage qualifié de manifeste de campagne. Si le polémiste a fini par déclarer sa flamme présidentielle, le conflit fut explosif dans le Landerneau, au cœur de l’été.

Secret de polichinelle, l’arrivée des trois transferts, venus de chez Albin Michel, n’avait pas été vue d’un bon œil. Prenant leurs marques depuis le 11 octobre, les deux DGA et la DG se heurtaient à quelques résistances. Avec la préparation de la rentrée d’hiver, le travail ne manquait pas, et le télétravail n’a pas toujours simplifié les relations.

Écartée de la direction qu'elle occupait, Céline Thoulouze – pressentie désormais chez Nil – avait été nommée mi-octobre 2020. Moins d'une année plus tard, la voici écartée de la direction, pour un poste de directrice générale adjointe, chargée de la fiction.

Enquête chez Albin Michel

Au cours de ses fonctions à la rue Huygens, relate un article de Médiapart — près de cinq années — le directeur marketing venu de Publicis aurait été mis en cause pour un comportement relevant du harcèlement moral, ainsi que le note un procès-verbal de CSE. Lors d’une réunion extraordinaire du 12 janvier 2021, est évoquée une enquête interne, ayant « révélé que les faits dénoncés par la salariée sont avérés, et elle a permis de mettre en lumière également des faits de harcèlement subis par d’autres salariés de ce service ».

La direction d’Albin assure avoir pris les mesures nécessaires et poussé donc le directeur marketing vers la sortie. De fait, plusieurs témoins rapportent qu’au sein de la maison, les tensions furent nombreuses et les prises de positions tranchées.

Mais de nombreux témoignages, n’ayant à notre connaissance pas abouti à des plaintes pénales, font état de harcèlement au travail. « Dans l’édition, on fait travailler les gens contre leur gré. Alors une personne qui attend des résultats, cela fait tache », nuance un auteur. Pour autant, la direction d'Albin, en l'occurrence Gilles Haéri, invoquera une « faute grave » pour se séparer de son collaborateur.

Et plusieurs femmes font état de « colères injustifiées, imprévisibles et violentes », ou de « remarques dévalorisantes et des reproches de manière répétée ». Et même des « humiliations en public ». D’autres font également part de messages « explicites », des textos envoyés qui relevaient, d’après la direction de « manquements en termes de management ». Une ancienne stagiaire parle aussi, à demi-mots, d’avances : « Si ce n’était pas mon boss, je me laisserais draguer avec plaisir. Mais là c’est la merde », indique-t-elle.

Toutefois, « aucun fait de harcèlement sexuel concernant [les salariés] » n’a été rapporté précise la rue Huygens. Pas plus que de propos sexistes ni de comportements déplacés.

Une saison en enfer

Ces remontées, que l’intéressé a toujours contestées, auraient été évoquées avant l’embauche chez Plon. Auprès de Médiapart, Editis affirme avoir été informé — un comité avait d’ailleurs interpellé la direction. « Quand nous avons été informés de bruits le concernant, nous avons interrogé Mickael Palvin, qui a affirmé que ces rumeurs n’étaient étayées par aucune procédure chez Albin Michel. Lise Boëll s’est portée garante du bon comportement passé de son adjoint », assure un porte-parole. Arrivée avec des collaborateurs, l'éditrice aura, comme chacun, installé son équipe – alors même que Mickaël Palvin envisageait la création d'une agence littéraire.

L’éditrice n’a pas retourné les demandes de précisions, alors qu’elle était en poste chez Albin avant le directeur marketing. « Afin de clarifier la situation présente, nous avons décidé de convoquer Mickaël Palvin pour recueillir ses explications sans attendre », ajoute Editis. Sans avoir pris attache avec Albin, Editis aurait accepté les explications données : rien à déclarer. « Des élus avaient mis en garde, notamment les référents harcèlement, pointant que cette embauche n’était pas la plus avisée », nous rapporte un témoin.

Une séance du 8 octobre, du comité Editis, avait en effet évoqué cette arrivée : la direction y soulignait toute la vigilance qu’elle accordait à ces questions de harcèlement au travail, suite aux multiples interventions de salariés. Des délégués d’Albin Michel avaient d’ailleurs alerté des représentants du personnel d’Editis — qui craignaient que les rumeurs ne se retrouvent dans Médiapart.

Deux mois plus tard, le couperet tombe. « Chacun a droit à une seconde chance, mais le mensonge en plus, cela ne passait pas », assure un observateur à ActuaLitté. Conclusion, le groupe décide d'agir.

Ainsi, selon nos informations, l'ensemble de direction de Plon se trouve en attente de la convocation à entretien préalable, classique dans ces cas de figure. Il semblerait toutefois que le DGA ait déjà écopé d’une mise à pied avec effet immédiat. Un départ corrélé aux événements qui auraient provoqué son départ des éditions Albin Michel et que, hasard des calendriers, Mediapart relate dans son enquête.

De fait, les sollicitations de la journaliste de Médiapart, Ellen Salvi, auront amplement participé à dévoiler le pot-aux-roses, mettant la puce à l'oreille de la direction du groupe. « Editis ne fait pas de commentaires », nous indique-t-on. Nous ne sommes pour le moment pas parvenus à joindre les personnes concernées. Lesquelles devront désormais démontrer qu'elles ignoraient l'enquête interne d'Albin Michel qui avait ciblé leur collaborateur.

crédits photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - siège social d'Editis