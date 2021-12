L'expressionnisme de science-fiction d'André Butzer en monographie

Au rayon Atlas, le nom de Georges Duby fait désormais écho à celui de Christian Grataloup. En effet, les deux atlas historiques publiés par les Arènes ont su séduire le milieu universitaire, mais pas que… Vendus respectivement à plus de 50.000 et 20.000 exemplaires (données Edistat), l’Atlas historique mondial et l’Atlas historique de la France retrouvent les librairies, accompagnés d'un jeu de société. La chaîne Youtube Les Arènes du savoir, aux 34.500 abonnés, proposera aussi des programmes vidéos inédits. Pour le plus grand plaisir des passionnés de cartes et de tous les curieux d’Histoire.