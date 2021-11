Disparition de Robert Bly, poète américain et figure du masculinisme

Né dans le Minnesota, Robert Bly rejoint la marine américaine à sa sortie du lycée, en 1944, avant de poursuivre ses études à l'université Harvard. Dans les années 1950, il réside à New York, puis suit des cours d'écriture dans l'Iowa, avant d'obtenir une bourse pour la traduction des textes de plusieurs auteurs norvégiens — Bly est lui-même d'ascendance norvégienne.

Il publie son premier recueil de poésie en 1962, intitulé Silence in the Snowy Fields, et polémique rapidement sur l'évolution de la poésie américaine, affirmant que cette dernière s'est trop intellectualisée au cours de la première moitié du XXe siècle.

En 1966, Bly fait partie des auteurs qui s'opposent frontalement à la guerre du Vietnam, et il cofonde même un collectif d'écrivains qui milite dans le pays pour dénoncer l'intervention américaine. L'année suivante, il remporte un National Book Award pour son recueil The Light Around the Body, et fait don de la récompense au collectif qu'il a participé à fonder.

Il multiplie alors les publications, entre ses recueils de poésie, des essais et des traductions d'œuvres étrangères. En 1975, il organise un festival, la Great Mother Conference, qui prolonge son activisme pacifiste : il appelle alors de ses vœux la foi en une entité divine bienfaitrice qui prendrait l'apparence d'une femme, et permettrait, selon lui, de s'éloigner de toutes les formes de conflits...

Une figure du masculinisme

En 1990 survient la parution d'Iron John: A Book About Men, qui marque « un tournant plutôt abrupt », selon le New York Times. Et pour cause : dans ce livre, Bly convoque mythes, science et poésie pour dénoncer des hommes « adoucis et féminisés », qui doivent renouer avec l'audace et la férocité censées les caractériser... Pour les y aider, Robert Bly fonde le mouvement mythopoétique, qui vise à créer des figures mythologiques, autant de guides pour les hommes.

Succès aux États-Unis, traduit en de nombreuses langues, Iron John deviendra un des guides du « masculinisme », mouvement visant à la défense des droits des hommes, les imaginant attaqués par le féminisme.

Ces dernières années, Bly multipliait les lectures aux États-Unis, sans forcément mettre en avant cet héritage masculiniste : il s'était opposé à la guerre en Irak dans les années 2000, et mettait particulièrement en avant, au cours de ses spectacles, les sonorités poétiques, selon Star Tribune.

Photographie : Robert Bly en 2009 (Nic McPhee, CC BY-SA 2.0)