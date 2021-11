La célèbre femme de radio américaine, Petra Mayer, décède à l'âge de 46 ans

Les hommages qui se succèdent saluent sa contribution à la mise en avant des livres à la NPR, dans toute la gamme des plaisirs en littérature. Petra Mayer rejoint la NPR dès ses études universitaires, en tant qu'assistante en ingénierie.

Elle a ensuite travaillé au fil des ans, toujours à la NPR, en tant qu'assistante de production sur des émissions du matin et du week-end de la radio, que productrice de l'émission Weekend All Things Considered et, depuis 2012, en tant que rédactrice, scénariste et animatrice à la couverture des livres, toujours pour la radio publique américaine. Elle est également passée par Prague pendant deux ans à Radio Free Europe/Radio Liberty, radio financée par le Congrès.

Elle avouait une affection particulière aux œuvres de romance, de fantasy et de science-fiction, comme des bandes dessinées – des genres dédaignés par beaucoup de critiques. « Si c'est amusant et ringard, je suis tout à fait la cible », avait-elle notamment confié.

Entre le latin classique et le Comic-Con

Tout aussi férue de beaux-arts et de latin classique que des personnages représentés au Comic-Con Festival, elle participait également à produire le guide, populaire aux États-Unis, de lecture annuel et interactif de la NPR, Book Concierge. Elle veillait à ce que le guide de recommandation littéraire inclut des catégories telles que « bandes dessinées et romans graphiques », ainsi qu'« écriture vraiment géniale ».

« Elle a ouvert les portes aux millions de lecteurs de romance, aux millions d'amateurs de science-fiction. » a déclaré Barrie Hardymon, un collègue de longue date de l'équipe des livres de la NPR. « Je ne pense absolument pas que notre couverture serait aussi approfondie ou aussi large sans elle », conclut-il.

« Ce que je dirais aux gens qui regardent de bas en haut la fiction de genre, c'est : il y a du bon et du mauvais travail dans tous les genres », avait un jour déclaré Petra Mayer à un intervieweur. « Les mauvais romans littéraires, qui sont nombreux, n'invalident pas la catégorie dans laquelle ils s'inscrivent. Lisez quelque chose comme La Justice de l'ancillaire (trad. Patrick Marcel) d'Ann Leckie, et dites-moi qu'elle n'a pas autant à dire sur ce que cela signifie d'être humain que, disons, n'importe qui dans le canon littéraire du 20e siècle. »

