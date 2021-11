La plus célèbre encyclopédie italienne monte une Business School

L’origine du projet est liée à une importante et récente acquisition : en septembre 2021, Treccani a acquis 100 % de la Giunti Academy School of Management. La société, fondée en 2019 par la maison d’édition florentine Giunti Editore, avait changé de nom pour devenir Giunti and Treccani Academy après un premier processus d’acquisition par l’Istituto della Enciclopedia Italiana, qui en avait déjà acquis 50 % en 2020.

Une formation d’excellence

Treccani Accademia se distingue par sa capacité à transformer les contenus éditoriaux en projets de formation hautement qualifiés et qualifiants.

La formation s’adresse aux jeunes diplômés, mais aussi aux cadres et aux professionnels de divers secteurs : de la gestion d’entreprise à l’art, de la santé à l’alimentation, de l’économie au droit. Elle propose actuellement deux cours de troisième cycle à temps plein, d’une durée d’un an : un en gestion de l’art et du patrimoine culturel et un autre en gestion des ressources humaines.

Regarder vers l’avenir

« Un centre qui véhicule la culture sous toutes ses formes. » Ainsi le président de l’Accademia Treccani, Simone Silvi, qui est également administrateur délégué de Treccani Reti, décrit à Il Sole 24 ore le rôle de Treccani aujourd’hui. Et il ajoute : « Pour nous, cependant, la culture n’est plus seulement l’histoire de ce qui a été l’intelligence dans le passé, mais aussi de ce qui sera l’intelligence dans le futur. »

L’objectif est de faciliter l’entrée dans le monde du travail : « Construire des compétences de plus en plus demandées dans le monde de l’ingénierie et de l’industrie, tout en faisant appel à l’esprit critique et à la créativité, qui sont deux atouts centraux du projet Accademia », explique Silvi.

Un pont avec le monde professionnel

À ce jour, de nombreuses entreprises ont mis leur savoir-faire à disposition en accueillant des étudiants de l’Accademia Treccani en stage pendant six mois : parmi elles, la Fondazione Cariplo, la Gallerie degli Uffizi, Luigi Lavazza Spa, Tempi Moderni, Giunti Editore et Treccani Reti. Grâce au rôle central du bureau de placement de Treccani Accademia, 98 % des inscrits aux cours de formation sont passés du statut d’étudiant à celui de professionnel.

En effet aussi les enseignants choisis par Treccani semblent être un gage d’excellence : « Les enseignants de la business school sont choisis parmi les personnalités qui ont contribué et contribuent encore au projet d’encyclopédie universelle Treccani, et parmi les cadres qui transmettront leur expérience aux étudiants. Avec la naissance de la nouvelle institution, Treccani veut souligner une fois de plus son rôle dans la diffusion de la culture », déclare Silvi toujours à Il Sole 24 ore.

Crédits : Treccani