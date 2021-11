Bande dessinée : comment valoriser et promouvoir sur les territoires ?

Nouveau rendez-vous littéraire lancé en 2019, le Livre Express régional se présente sous la forme d’une rencontre professionnelle dans laquelle une sélection de titres d’auteurs publiés dans l’année est présentée. Cette sélection est effectuée avec le soutien de l’AR2L Hauts-de-France par les professionnels du livre (bibliothécaires, libraires, organisateurs·trices de manifestations littéraires) du territoire où a lieu la manifestation.

Cette année, au programme :

9h30 – 11h : Premier arrêt – Accueil de la médiathèque et présentation des dispositifs de soutien à la vie littéraire sur les territoires ?

Présentation de la médiathèque : présentation de l’équipe, de l’équipement, des spécificités de la structure et du salon du livre et de la BD de Creil par Sylviane Leonetti et Violaine Hannon.

Interventions de représentants de la Région avec Cécile Hautière et de la MDO avec Paul-Aimé Drouhin.

11h – 12h30 : Deuxième arrêt - L’actualité des auteurs de la région 1/2

Présenté par les bibliothécaires, les libraires, les auteurs, les organisateurs de salons du livre de l’Oise.

Modération : Alexandra Oury

- Steve Paris de la médiathèque Madeleine Odent de Bresles autour de "Le choix du chômage" (Futuropolis, mars 2021), en présence de Damien Cuvillier (en vidéo);

- Dominique Faber de la médiathèque départementale de l’Oise autour de "Ninn, volume 5 : Magic City" (Kennes éditions, avril 2021), en présence de Jean-Michel Darlot;

- Adeline Poivre de l'AR2L Hauts-de-France autour de "Manon" (Mosquito, juillet 2021) en présence de Luana Vergari.

12h30-13h30 : Repas libre

13h30 – 15h : Troisième arrêt - L’actualité des éditeurs de la région

Valorisation de la création BD sur le territoire par les éditions en région

Présentations par les éditeurs de leurs nouveautés

- Les éditions de la Gouttière ;

- Les éditions Inukshuk ;

- A Contresens éditions ;

- Hikari éditions.

15h – 16h30 : Quatrième arrêt - L’actualité des auteurs de la région 2/2

Présenté par les bibliothécaires, les libraires, les auteurs, les organisateurs de salons du livre de l’Oise.

Modération : Daniel Muraz

- Pascal Mériaux de l’association On a marché sur la bulle autour de "Chen" (Glénat, août 2021), en présence d’Antoine Dodé ;

- Ludivine Pinte de la médiathèque Madeleine Odent de Bresles autour de "Birdy Melody" (Ed. La Gouttière, juin 2021), en présence de David Périmony (en visioconférence) ;

- Michel Clair de la librairie Impressions autour de "Mistinguette, tome 12 : Mystère sur internet" (Ed. Jungle, septembre 2021), en présence de Grégory Tessier ;

- Mikael Coadou du collège de Moreuil autour de "Macbeth, roi d’Ecosse volume 2 : le livre des fantômes" (Glénat, septembre 2021) en présence de Thomas Day.

16h30 : Visite du salon du livre et de la BD de Creil.

20h : Possibilité d’assister à l’adaptation de "Shangri-La" de Mathieu Bablet (sur réservation).

Le formulaire d'inscription est à remplir à cette adresse.

crédits photo : Rendez-vous de la BD d'Amiens, exposition Zep - ActuaLitté, CC BY SA 2.0