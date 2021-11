Narcisse présente les Éditions d'en bas : “j’aime quand chacun de mes mots vous désarme

Au cours des dernières décennies, les Éditions d’en bas ont accompagné et illustré les combats et les mouvements sociaux à travers leurs collections qui accueillent une production fournie d’essais et d’ouvrages traitant de problématiques historiques, sociologiques et politiques, ou offrant des témoignages et des tranches de vie. Sans oublier les écrits des plus grands écrivains suisses et internationaux, notamment Fabiano Alborghetti, Fabio Pusterla, Daniele Pantano, Leo Tuor, Pedro Lenz, Reto Hänny, Peter Bichsel, Max Frisch, Friedrich Glauser, et Friedrich Dürrenmatt.

Ci-dessous, deux poèmes de Narcisse, auteur des Éditions d’en bas :

boob-bypass

ah la télévision

elle procure des moments de bonheur à toute la famille

mais certaines images ne sont pas adaptées à tous les âges

et maman n’est pas toujours là pour surveiller

alors chez censurotron nous avons pensé à vos enfants

et nous avons développé… le boob-bypass

chef-d’oeuvre de technologie et de miniaturisation le boob-bypass détecte toute forme de poitrine dénudée et change instantanément de chaîne

la sensibilité de la détection peut être adaptée à l’âge de vos enfants ou à vos propres convictions à l’aide d’une élégante télécommande

boob-bypass

la télé sans seins

c’est sensass

même

même si les mots que j’aime

sèment moins la haine que des armes

même si les mots que j’aime

sèment moins la peine que des larmes

s’ils sèment moins la m que des âmes

s’ils saignent moins les veines que des lames

quand bien même

même si les mots que j’aime

sèment moins la haine que des armes

j’aime quand chacun de mes mots vous désarme

j’aime quand chacun de mes mots est une lame

car chacun de mes mots naît d’une larme

chacun de mes mots dit mon âme

pour moi

c’est ça

le slam

Narcisse a étudié la musicologie, a travaillé dans l’informatique, a composé des musiques de film. En 2006, il découvre la poésie slam : une révélation. En 2013, il décide de se consacrer exclusivement à cette forme d’art. Champion de France en 2013, lauréat du Tournoi international de slam à Chypre en 2017, il collabore avec Marc Smith, le fondateur du slam, à Chicago.

Il apparaît aussi au Festival de poésie du planétarium de Bruxelles, au festival Poetry Africa à Durban, au festival Poetry on the Road à Brême, entre autres. Depuis 2009, il crée des spectacles mêlant poésie, musique et vidéo qu’il joue dans le monde entier. Narcisse est cité dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande et dans l’Anthologie filmée de la poésie suisse. Ses textes sont publiés dans d’innombrables recueils poétiques et ses chroniques hebdomadaires pour la Radio Télévision Suisse font le buzz sur internet.

Sont parus chez les Éditions d'en bas de Narcisse :

cliquez sur j'aime, 2014, éd. d’en bas

toi tu te tais, 2018, éd. d’en bas

Crédits : Les Éditions d'en bas