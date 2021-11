L'autrice Mariko Tamaki à la tête d'une collection de titres LGBTQIA+

L’idée de cette nouvelle collection a été suggérée par Tamaki, qui « cherchai[t] à expérimenter l'édition et un autre aspect de la production de bandes dessinées ». Ella a expliqué avoir « travaillé avec Abrams sur la série Lumberjanes et [avoir] adoré l’expérience ». Pour l’autrice, le concept de Surely Books est simple : « Notre seul objectif est de mettre l'accent sur les créateurs LGBTQIA+ et les histoires qu'ils veulent raconter. »

La cocréatrice de Skim (Groundwood Books, 2008), l’un des premiers romans graphiques sur le monde LGBTQ+ ouvert à un large public, a ajouté : « L'histoire elle-même n'a même pas besoin de parler spécifiquement de personnages queer. Jusqu'à présent, nous avons vraiment essayé de jeter un large filet, de sortir des limites de ce que nous attendrions même d'un titre Surely. Vraiment, il faut juste que ce soit une belle histoire bien racontée. »

Pour ce faire, Tamaki passe en revue les différents manuscrits arrivant chez l’éditeur et contacte elle-même les créateurs dont le travail l’intéresse. Ensuite, elle s’allie avec l'éditrice en chef Charlotte Greenbaum pour affiner le manuscrit avant de le présenter comme projet éditorial auprès de l’équipe de la maison.

« Une fois qu'un livre est signé, Mariko et moi travaillons en étroite collaboration — elle apporte son expérience en tant qu'auteure et je fournis des commentaires éditoriaux plus traditionnels », a déclaré Greenbaum, qui travaille également avec l'écrivain et éditeur John Jennings sur la collection Megascope d'Abrams — cette dernière se concentrant sur les œuvres de personnes de couleur — ainsi que sur d'autres romans graphiques pour Abrams et Amulet.

Nouvelle collection, trois premières parutions

Pour inaugurer cette nouvelle collection, Abrams Books avait annoncé en octobre 2019 une première liste de trois romans graphiques à venir. Ainsi sortira le 23 novembre prochain le livre Lifetime Passes, cosigné par l’auteur Terry Blas et l’artiste Claudia Aguirre. L’histoire se centrera sur un groupe d’adolescents qui met au point un programme pour amener des personnes âgées dans un parc d’attractions local afin de pouvoir profiter de la politique officieuse du parc. Cette dernière implique que si quelqu’un meurt dans l'enceinte, le reste de son groupe reçoit des laissez-passer à vie au nom d’un dédommagement traumatique. Une « course folle remplie d’humour, d’amitié et de plaisir », d’après Abrams.

Le lendemain de la Saint Valentin 2022 sera publié Flung out of Space : Inspired by the Indecent Adventures of Patricia Highsmith, de Grace Ellis et Hannah Templer. Ce nouvel ouvrage s’inspira donc de la biographie de la romancière américaine. Enfin, M is for Monster de Talia Dutton, sera publié en juin 2022. Inspiré de Frankenstein, le scientifique tente de redonner vie à sa jeune sœur dans un récit mêlant fantômes, identité et famille.

Et pour 2023 ?

L’éditeur a d’ores et déjà annoncé la parution d’autres ouvrages durant 2023. Ainsi, le printemps devrait voir la sortie de The Page’s Guide to Being a Guy de l’écrivain Kacen Callender et de l’artiste Seth Smith. L’histoire retrace le parcours d’un homme contraint d’appréhender la complexité du genre.

Dans un second temps, Washington’s Gay General, signé par l’écrivain Josh Trujillo et l’artiste Levi Hastings, reprendra l’histoire méconnue d’un général américain durant la Guerre d’indépendance, ouvertement homosexuel. Enfin, Surely Books publiera Grand Slam Romance, signé par Oliva Hicks et Emma Oosterhous, dans lequel deux meilleures amies, joueuses de softball, se retrouvent dans des équipes rivales lors de la nouvelle saison.

Greenbaum a assuré que Surely Books leur a donné l’opportunité de « travailler avec les incroyables talents émergents de la communauté des romans graphiques. Sans parler du fait que Mariko développe de nouveaux concepts passionnants avec [les] créateurs qui se démarqueront vraiment dans le genre. » Elle a ajouté que le public ciblé est très large, mais qu’il concerne avant tout les lecteurs qui ressentent un manque de représentation dans les différents médias.

À travers Surely Books, Tamaki aspire à renverser les rôles en apportant un soutien aux créateurs émergents, mais aussi plus établis, et à ceux encore non découverts : « J’espère qu'il y a des gens qui lisent ces livres et qui sont inspirés par nos créations. […] J'aimerais beaucoup que les livres que nous créons soient un point de départ pour que les gens racontent des histoires plus étranges dans les bandes dessinées. »

Vers plus de diversité et de tolérance ?

L’American Library Association, association des bibliothécaires américains, relève chaque année les cas de censure dans les bibliothèques publiques ou scolaires des États-Unis. L'organisation fait état d'une certaine hostilité à l'égard de certaines thématiques, comme le racisme ou les sexualités, notamment l'homosexualité ou la bisexualité. Conséquence ? Plusieurs ouvrages se voient retirés des étagères, y compris dans les établissements scolaires.

BIBLIOTHEQUE : Sexualités et racisme, thématiques censurées aux États-Unis

Dans certains États, notamment au Texas, une véritable « chasse aux sorcières » est même organisée par les législateurs, désireux de limiter, ou du moins contrôler, la diffusion de certains ouvrages auprès des élèves et des jeunes lecteurs.

Récemment, l'annonce de l’éditeur DC relative à la bisexualité du fils de Clark Kent, aka Superman, a encore suscité de forts mouvements réactionnaires et parfois homophobes.

