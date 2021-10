Rééditer l'intégralité des oeuvres de Che Guevara, “un travail colossal

Né en Argentine en 1928, Ernesto Che Guevara poursuivit des études de médecine avant de parcourir l’Amérique latine où il observa la misère des populations. Durant ses voyages, il découvrit et embrassa les idées révolutionnaires avant de devenir un acteur majeur de la révolution cubaine. En 1956, il rencontre Fidel Castro avec qui il rejoint Cuba.

Après leur victoire en 1959, il occupe des postes importants au nouveau gouvernement, avant d’abandonner ses fonctions en 1965. Il souhaite partager la version cubaine du socialisme dans le monde. En 1967, il est capturé et exécuté par l’armée bolivienne. Le Che devient alors le symbole mondial de l’esprit révolutionnaire.

Top départ : rendez-vous le 4 novembre

Pour amorcer ce voyage littéraire et historique, l’éditeur publiera : Je t’embrasse avec toute ma ferveur révolutionnaire Ernesto Che Guevara - Lettres (1947-1967), qui propose une « redécouverte intime et politique d’un personnage mystique à travers les lettres à ses proches ». Une correspondance qui « donne à voir le Che fils, ami, amant, guérillero, leader politique, philosophe et poète - un homme souvent enjoué, drôle, parfois sarcastique et profondément affectueux, toujours exigeant ».

Simultanément sera publié Voyage à motocyclette, le « fameux récit de voyage du Che à travers l’Amérique latine », qui a inspiré le film Carnets de Voyage de Walter Salles.

Son résumé d'après l'éditeur :

Le 29 décembre 1951, Ernesto Guevara, à presque vingt- quatre ans, n’est encore qu’un jeune étudiant en médecine, fils de bonne famille, désireux de découvrir le monde. Il grimpe à l’arrière de la Norton 500 de son ami Alberto Granado pour une grande traversée de l’Amérique latine, véritable voyage initiatique qui embarque le lecteur à travers la variété des paysages, des architectures et des populations du pays. De péripéties en péripéties, prenant conscience de la misère des habitants du continent, le Che devient peu à peu le révolutionnaire qu’on connaîtra par la suite. C’est ici le récit d’une prise de conscience politique, la naissance du sentiment de révolte chez un jeune homme. Mais plus encore, sorte de Sur la route de Kerouac à la salsa argentine, Voyage à motocyclette contient tous les ingrédients des grands récits de voyage et peut être considéré comme un classique de la littérature sud-américaine. Toute sa vie, Ernesto Che Guevara a été un voyageur et a beaucoup écrit de lettres. Celles qui sont rassemblées dans cet ouvrage recouvrent toutes les périodes de sa vie, de ses premières pérégrinations à moto à travers l’Amérique Latine à ses dernières aventures tragiques au Congo et en Bolivie, en passant bien sûr par la révolution cubaine.

Un projet éditorial colossal...

Deux premières publications, qui ne sont que le début d’un voyage à travers les contrées lointaines empruntées par le Che. Durant 3 ans, la maison proposera une série d’inédits et d'éditions intégrales révisées, dont 7 formats poche, inspirés des journaux intimes du jeune révolutionnaire (Journal du Congo, Journal de Bolivie…).

L'intérêt : reprendre les concepts qui ont inspiré le Che et la révolution cubaine (1953-1959) menant à la chute du régime de Fulgencio Batista, et à la mise en place d’un état social-nationaliste puis communiste, dirigé par le fidèle compère du Che Fidel Castro.

Ainsi, Le Diable replonge dans les concepts clés du marxisme à travers Marx & Engels, les discours, essais et lettres du Che, ainsi que les archives personnelles du révolutionnaire à travers Le Réveil de l’Amérique latine. Et plus encore, le témoignage personnel de sa femme Aleida March dans Aleida March, Remembering Che : « Lorsque j’ai lu ces notes pour la première fois, j’ai immédiatement reconnu l’homme qui a narré ses aventures d’une manière si spontanée. Par moments, j’ai eu l’impression de me trouver sur la motocyclette, à la place de Granado, m’accrochant au dos de mon père, voyageant avec lui à travers les montagnes et autour des lacs », indique-t-elle.

“L’éditeur est un ferment de contre-pouvoir”

ActuaLitté a contacté Raphaël Boudin et Marion Mazauric, les deux éditeurs en charge de ce plan éditorial, pour comprendre les initiatives derrière ce projet.

Tout d’abord, la volonté de regrouper l’ensemble de l'œuvre du Che dispersé à travers le monde et dans plusieurs maisons. Ainsi, permettre aux lecteurs français de (re)découvrir cette figure de la pop culture, incarnant la « justice sociale, le désir de révolution, le désir de la jeunesse », d’après Marion Mazauric. Selon Raphaël Boudin, c’est l'occasion de « rafraîchir son image, faire ressortir tous ses différents aspects ».

affiche promotionnelle offerte par l'éditeur

Pour y parvenir, l’enjeu a d’abord été de récupérer les droits détenus par la maison d’édition américaine Ocean Press, partenaire du Diable, rencontré grâce à la Foire de Francfort (comme quoi, la culture n’est pas vraiment un bien non essentiel…), disposant d’un important fonds sur l’oeuvre du Che, et partageant de multiples affinités littéraires avec l’éditeur.

Ils ont aussi travaillé avec l’éditeur américain Seven Stories publiant des livres politiques, et possédant eux aussi d'autres droits. Restait alors à collecter les premiers travaux éditoriaux menés par quelques éditeurs français dont Fayard pour les Lettres et les textes rachetés pour les formats poches, par 1001 nuits. Pourtant, Marion Mazauric restait sceptique devant cet éparpillement français, dont elle estimait l’édition « trop disparate » et manquant de rigueur.

Après quelques retouches de traduction réalisées avec Antoine Martin et Jean-Yves Martinez, auteur spécialiste de Cuba, un travail sur les textes a été mené avec Yves Verdeil, médecin de profession, passionné par les politiques révolutionnaires, ayant lui-même emprunté les sillons du Che.

Le plan éditorial consistera désormais à publier 3 à 4 œuvres par, autour de l’histoire du Che. Chacune d’elle reposera sur une ligne graphique précise, préparée par Olivier Fonviel, dont la couverture reprend la figure du Che et renvoie aux couleurs lumineuses de Cuba.

Pour la fondatrice du Diable, il paraît plus que nécessaire que la nouvelle génération s’approprie ce symbole encore trop méconnu pour s’interroger sur la nécessité d'incarner ce « contre-pouvoir », face à celui contre lequel elle semble de plus en plus s’indigner.

« L’éditeur est lui-même un ferment de contre-pouvoir. » Ce projet repose sur la volonté de voir la jeunesse se rebeller dans les mouvements intellectuels et politiques qui se propagent en France. Pour soutenir cette pulsion révolutionnaire, Au Diable Vauvert offrira un poster du Che pour tout achat de Voyage à Motocyclette.

crédit photo : Alex Proimos, CC BY SA 2.0