Mort de l'autrice palestinienne Laila Al-Atrash

« Je suis une autrice féministe à ma manière », déclarait Laila Al-Atrash en 2018, « à travers un féminisme social. Dès le début, les femmes ont été centrales dans mes écrits, mais je ne les distingue pas des hommes. Les hommes doivent se libérer, encore plus que les femmes. Dans le monde arabe, c'est un combat primordial, car les hommes ne sont pas assez libres. »

Née à Beit Sahour, en Cisjordanie, en 1948, Laila Al-Atrash étudie la littérature arabe et la littérature française, avant de se tourner vers le journalisme, productrice et présentatrice de programmes télévisés et radiophoniques, rappelle ArabLit. Elle publie son premier livre en 1988 et attire rapidement l'attention, dans le monde arabe et à l'international.

En 2016, son roman Hymns of Temptation figure ainsi sur la liste des ouvrages en compétition pour le Prix international de la fiction arabe.

Ces douze dernières années, elle fut la présidente du Centre PEN en Jordanie. « La communauté PEN pleure la disparition d'une autrice remarquable et d'une romancière émérite », a souligné Burhan Sönmez, président de PEN International. « Laila Al-Atrash vivra dans nos cœurs et nos esprits, et nous lui rendrons visite grâce à ses écrits. »

Photographie : Anoodjude, CC BY SA 4.0