Les Prouesses, des éditrices dédiées aux autrices méconnues

Fondées par deux sœurs, la maison d’édition Les Prouesses publie des femmes « inspirantes, militantes, qui ont marqué leur époque, se sont emparées de la parole publique et ont fait bouger les lignes ». Flora Boffy-Prache et Zoé Monti-Makouvia, toutes deux amoureuses du monde littéraire, sont accompagnées — pour l’instant —, d’une équipe éditoriale composée de cinq femmes : Gwenaël Ben Aïssa, Estelle Coppolani, Audrey Bangou, Marie Chuvin et Alexandra Déglise. Elles ont toutes, à leur manière, quelque chose d’unique à offrir dans cette recherche avide de « ces femmes à traduire et rééditer ».

Des découvertes à transmettre

Un échange avec Flora Boffy-Prache, cofondatrice, a permis de mieux saisir toute la teneur de cette approche, souhaitée « littéraire, sensible et poétique », mais jamais « militante ni contemporaine ». Guidées par un amour pour la littérature et l’édition, ces deux sœurs ont, chacune de leur côté, fait des découvertes qui les ont beaucoup touchées. Dans le cas de Flora Boffy-Prache, deux ans passés au Cameroun lui ont fait réaliser l’ampleur de cette absence de diversité dans la littérature féminine, de par des artistes qui n’ont jusqu’ici pas forcément été éditées ou traduites en France.

« Un jour, on s’est mise à parler de ces écrivaines que l’on avait toutes les deux découvertes », nous explique-t-elle. « Des livres formidables par des femmes qui ont été publiés il y a très longtemps, partiellement, ou qui n’ont tout simplement jamais été traduits. » C’est ainsi que l’idée d’une maison d’édition dédiée à la sensibilisation aux questions féministes et représentatives des femmes, dans toutes les sphères, s’est imposée à elles. Il suffisait alors de trouver ces écrivaines, pionnières pour la plupart, qui parlaient de la condition des femmes à travers le monde.

Mais, comment exactement est-il possible de dénicher de telles « pépites littéraires », si elles sont passées inaperçues jusqu’ici ? Les premières découvertes ont été la source d’un (presque) hasard, qui a poussé vers de nombreuses recherches. De plus, pour étendre le champ des possibles et « chercher ailleurs », les éditions Les Prouesses se sont entourées de femmes qui auraient, par leurs connaissances, leur travail ou leur lieu d’habitation, la capacité d’aider à défricher ces nombreux territoires littéraires.

Le premier titre publié par Les Prouesses n’est autre qu’un roman inédit, signé par l’écrivaine sénégalaise Mariama Bâ (1929-1981), Un chant écarlate. Reconnue pour son roman épistolaire Une si longue lettre, un long-seller traduit en 28 langues, cet ouvrage sera disponible en librairie à partir du 4 février 2022, suivi plus tard par deux autres publications. Primée dans le monde entier, elle qui a notamment été récompensée par le Prix Noma de publication en Afrique, cette écrivaine s’est imposée comme un choix évident pour inaugurer les premiers pas de la maison d’édition.

Résumé de l’éditeur :

Un chant écarlate est l’histoire de Mireille et Ousmane que tout sépare, et que l’amour réunit. Mireille de La Vallée, fille d’un diplomate français installé au Sénégal, est issue de l’aristocratie parisienne. Ousmane Guèye, né dans une famille pauvre, vit à Dakar. Son parcours émérite à l’université lui permet d’offrir à sa famille une vie plus décente. Leur amour subit les épreuves implacables du sacrifice, du mensonge et du poids des traditions sclérosantes…

À travers des thématiques aujourd’hui encore actuelles et particulièrement pertinentes, Bâ explore dans ce roman la condition des femmes, en prenant parti corps et âme pour son personnage féminin. « C’est l’histoire d’un couple mixte dont l’amour est malheureusement bien contrarié par le poids des traditions, le racisme des parents qui ne supportent pas cette union, ou l’intolérance », nous explique Flora Boffy-Prache. On y découvre aussi les conséquences de la colonisation, les effets délétères du racisme, ainsi que le poids des traditions.

Pour chaque œuvre, comme pour Un chant écarlate, Les Prouesses proposent une multiplicité d’approches artistiques, grâce à l’intervention d’une préfacière, ou d’artistes peintres et comédiennes. Cette démarche s’explique par un souhait de rendre ces ouvrages vivants et contemporains, d’« aider les lecteurs à s’en emparer » par une remise en contexte. L’idée, tout simplement, est de « donner du souffle et de la voix à ces écrivaines », avant de laisser la magie du texte opérer…

Et l’aventure ne fait que commencer : il reste évidemment « des territoires à défricher, des livres à traduire et à faire connaître, qui pourraient apporter des éclairages sur les questions des femmes ».