Publier pour défendre le droit à la connaissance

Comme le souligne le directeur éditorial Giorgio Gianotto, l'intention venue onze ans plus tôt est demeurée la même. « Essayer de comprendre l’évolution des choses, non pas à travers des collections historiques, mais à travers des livres qui étudient le présent dans son évolution. » Ce qui importe vraiment aux éditeurs, c’est donc de « proposer une lecture plus informée de la réalité ».

Par ailleurs, « la réalité est vue d’un point de vue non euro-centrique », suggère-t-il également, car l’éditeur donne de l’espace à des réalités telles que le Moyen-Orient, la Syrie, et, depuis peu, le continent asiatique.

Édition de droits et de savoirs

En ce qui concerne la ligne éditoriale, Gianotto est très clair : « Le thème qui relie tout est le thème des droits, en particulier des droits civils », qui est exploré à travers des mémoires ou des essais et, on le verra par la suite, par des fumetti.

« Le deuxième élément du plan éditorial est la connaissance », explique-t-il. « Il s’agit d’une ligne qui relie les collections : nous recherchons de grands essayistes dans différents domaines, de l’anthropologie à la géographie, pour expliquer et mieux comprendre la réalité. Le droit principal est, pour nous, celui à la connaissance. »

L’information passe par l’image

La maison d’édition s’est récemment ouverte à d’autres genres et langages, tels que l’infographie — qui caractérise la collection des atlas (« Atlanti ») — ou la bande dessinée.

Cette ouverture s’explique par diverses raisons : « Dans une réalité de plus en plus complexe, il est difficile de lire des informations, quand le lecteur est submergé par celles-ci ; au contraire, une approche visuelle peut être plus facile et plus immédiate », nous dit Gianotto.

Mais aussi exploiter plusieurs genres signifie avoir l’opportunité de toucher des publics différents. « Quand on est sur la route, on regarde le paysage », explique Gianotto. « On a vu qu’on touchait un segment du public, mais que beaucoup de lecteurs restaient à l’écart. » Add editore a donc commencé à chercher d’autres canaux pour atteindre son objectif premier, qui est d’informer le lecteur. Le but étant de raconter le réel, il n’y a pas de place pour la BD américaine ou la BD de divertissement.

Succès et défis

Add editore a été bien accueilli par les lecteurs pendant le Salon du Livre de Turin. Certains titres ont rapidement été épuisés, comme Atlante delle donne de Joni Seager, un ouvrage qui utilise des textes, des images et des cartes pour montrer la situation des femmes dans le monde globalisé. Un autre grand succès, le livre de Lilian Thuram, Il pensiero bianco Non si nasce bianchi ma si diventa, publié en France par Philippe Rey en 2020, qui montre l’importance de la réflexion sur le racisme dans la maison d’édition.

Mais il n’y a pas que ces deux succès à avoir attiré l’attention du public. « Nous sommes heureux, car nous avons tout vendu », dit Gianotto. « Ce qui est intéressant, c’est que tous les titres ont bougé. » Pour un éditeur de catalogue, comme Add, « quand on vend ne serait-ce qu’un exemplaire d’un titre vieux de dix ans, c’est une vraie victoire », témoigne-t-il encore.

En effet le défi pour cette maison d’édition est de taille : diffuser la non-fiction dans un pays où il y a encore des préjugés : « Elle est parfois encore considérée comme ennuyeuse — explique Gianotto — alors que le divertissement peut, parfois, être également ennuyeux. »

Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0