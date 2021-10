Les Ensablés - La grande peur dans la montagne (1925) de Charles-Ferdinand Ramuz

Après quelques courtes années à la capitale où il compte certaines amitiés solides, Charles-Albert Cingria, suisse comme lui, ou le peintre Rene Auberjonois, Ramuz au profil un peu austère et au corps noueux, retourne en Suisse, fonder sur sa terre natale et sous l’inspiration de la Quinzaine de Péguy les Cahiers vaudois. Toute la vie de Ramuz sera ainsi : travailleur infatigable des lettres (poète essayiste, romancier, directeur de revue, critique d’art), en lien avec Gide et Claudel, il n’en reste pas moins un solitaire fortement attaché à ses racines.

D’où un malentendu lorsque le succès vient à partir de ses premiers romans Terre du ciel 1921, Présence de la mort 1922, d’être classé comme un écrivain régionaliste, chantant le pays de Vaud et puisant l’essentiel de son inspiration au sein du caractère particulier, à la fois pragmatique et mystique, des communautés paysannes de son pays.

La grande peur dans la montagne publié en 1925 révèle s’il en était besoin la grande force littéraire de Ramuz. Tout d’abord, une histoire simple qui rappelle ces contes ou ces légendes d’antan qu’on racontait au coin du feu : un pâturage de montagne est délaissé depuis des années car on le dit hanté par un mauvais esprit. Les jeunes gens du village ainsi que les opportunistes, avides de reconnaissance ou de gains n’en ont cure. On voit à Sassenaire la possibilité d’exploiter la montagne et de faire de grands profits. La chose est vite votée en conseil municipal et sept hommes vont s’établir sur cet alpage à 2300 mètres pour toute une saison.

Très vite, les choses tournent mal. Entre la nature et les hommes, entre les hommes et les bêtes, entre les hommes entre eux. Le génie de Ramuz est de partir d’une histoire simple pour faire monter, comme en sève, une dramaturgie forte. Chacun des hommes portés volontaires, à partir du moment où ils s’établissent là-haut passe dans un autre monde : « les hommes ont fini par ne plus rien dire du tout ; c’est ainsi qu’on a mieux entendu le torrent quand il est revenu avec son bruit, il a commencé à venir un peu, puis brusquement à un contour, il a été là dans toute sa force ». Il y a comme une frontière qui signalerait la délimitation d’une malédiction entre le village de l’alpage : la terre des hommes d’un côté, trop bruyante et querelleuse, et de l’autre celle des esprits, grandiose et inquiétant. Ce qui impressionne le plus en montagne, n’est-ce pas le silence. Il porte au doute. Aux grandes interrogations. Il finit par faire peur. Il n’est jamais reposant.

Sans révéler le dénouement de La grande peur dans la montagne, on comprend que chaque personnage embarqué dans cette aventure court au-devant d’un destin funeste : le petit Ernest, le plus jeune de la troupe, tombe malade ; Romain le gaillard est blessé ; le maître et son neveu à la commande de l’alpage se terrent dans le silence ; Joseph l’amoureux qui doit épouser Victorine et ramener de l’argent s’épuise en marches vaines ; enfin Clou le marginal, déjà hors de la société des hommes, instille un malaise en pronostiquant des catastrophes. De son côté, il remue la montagne à la recherche de cailloux d’or. Ne reste que le vieux Barthélemy qui se croit protégé des sorts parce qu’il porte une amulette autour du cou. Pauvres hommes face à la grande nature…

L’univers de Ramuz est proche de Giono. On pourrait parler chez lui d’un mysticisme tellurique. Mais il n’est pas truculent. Il est davantage austère. Son œuvre est habitée par une grande gravité qui donne le frisson. « Il y a eu comme quand une mécanique se met en branle : un mélange de peurs d’enfants, de cris de poules, de semelles à clous, de voix, et par là-dessus : la maladie ! ». Ramuz nous fait saisir à quel point les hommes quand ils sont arrogants sont fragiles. La moindre fatigue, l’entrée dans le brouillard, puis l’obscurité, puis la peur, puis la maladie, enfin la mort. Nous ne sommes prêts à rien et croyons triompher des choses alors qu’elles triomphent de nous. Ramuz est un écrivain de sagesse biblique. Au centre de son œuvre puissante la question éternelle de l’homme démuni face au mystère de la création.