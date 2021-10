Le romancier et poète Francis Dannemark est décédé

« C'est avec une infinie tristesse que nous avons à vous annoncer que notre papa, Francis Dannemark, s'en est allé, paisiblement, ce matin », indiquent sobrement ses enfants Lucas, Noé et Thomas sur les réseaux sociaux. Francis Dannemark est l’auteur d’une quarantaine de livres sensibles, tendres et nostalgiques. Des romans, des poèmes et des textes courts parus principalement chez Robert Laffont et au Castor Astral, notamment Mémoires d’un ange maladroit, Choses qu’on dit la nuit entre deux villes, Qu’il pleuve et Le Grand Jardin.

En duo avec Véronique Biefnot, il a publié cinq livres dont La Route des coquelicots réédité en 2021 dans la collection « Galaxie » (Le Castor Astral). On le retrouve ci-dessous avec sa camarade et complice Véronique Biefnot, actrice, metteuse en scène et romancière, avec laquelle il publia deux ouvrages, dans la collection Escales des Lettres : La Route des coquelicots et Au tour de l’amour, en 2015 et d'autres encore.

Éditeur et conseiller littéraire indépendant, il a accompagné de nombreux auteurs, en particulier dans la collection « Escale des lettres ». Il avait reçu les prix Maurice-Carême et Alexandre-Vialatte.

Véronique Biefnot lui a rendu hommage, ce 30 septembre, rendant hommage à « ce beau et improbable duo que nous formions, cet auteur bicéphale ».

« Les contes de fées sont essentiels parce qu'ils nous disent que les dragons existent et surtout parce qu'ils nous disent qu'on peut les battre », écrivait-il dans Histoire d'Alice, qui ne pensait jamais à rien (et de tous ses maris, plus un): roman. Il s'était également amusé à des constructions filmées, comme pour explorer la littérature un peu plus et cela, à travers ses ouvrages.

crédit photo : capture d'écran