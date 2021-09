La saga Blackwater de Michael McDowell : six livres en trois mois

Monsieur Toussaint Louverture annonce ainsi en fanfare la publication et traduction de la saga en six tomes, Blackwater, paru originellement en VO en 1983. Inédite, cette œuvre paraîtra entre le 7 avril et le 17 juin, au rythme frénétique d’un volume par quinzaine. La traduction en a été confiée à Yoko Lacour.

Pour ce lancement, les différents volumes bénéficieront d’une mise en place globale de 60.000 exemplaires, assure l’éditeur, avec un premier tirage de 100.000 exemplaires. Harmonia Mundi aura la responsabilité de ces chiffres…

Les livres, proposés au prix individuel de 8,40 €, auront une esthétique unique entre tradition et modernité, avec une fabrication intégralement française mêlant plusieurs dorures et gaufrages pour créer des objets fantasmagoriques.

Blackwater raconte, de 1919 à 1969, l’histoire d’une petite ville du Sud des États-Unis, d’une famille puissante qui y réside et des rivières qui façonnent leurs vies. En six tomes, Michael McDowell nous offre une œuvre à l’atmosphère unique et addictive, sur les liens familiaux, les rapports de domination sur fond de Grande Dépression, de Seconde Guerre Mondiale, de lutte pour les droits civiques, où les figures féminines mènent la danse et les rebondissements sont légion.

Publiée de janvier à juin 1983 aux États-Unis, à raison d’un livre par mois, la mini- série connut un tel succès qu’elle propulsa son auteur aux portes d’Hollywood et inspirera à l’un de ses proches amis, Stephen King, la sortie épisodique de La Ligne Verte, en 1996. Ce dernier déclarera que « Michael McDowell est le meilleur écrivain de paperback originals des États-Unis ».

L'expression désigne des livres au large potentiel commercial sortant directement en format poche et présents partout. Né en juin 1950, McDowell est décédé le 27 décembre 1999.