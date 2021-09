Pour connecter familles, enseignants et futurs lecteurs : Livríssimo

Editora do Brasil, maison basée à São Paulo et disposant de filiales dans tout le pays, est spécialisée dans l’éducatif. Son initiative vise donc à créer un canal d’échange entre les parents et le monde de la lecture. Ouvert en août, ce portail répond, précise Publishnews à une inquiétude grandissante sur l’éducation des enfants.

« Nous y voyons la possibilité de communiquer non seulement avec la communauté scolaire, mais aussi avec les familles, dans ce processus de construction de nouveaux lecteurs et la formation continue des personnes », indique le responsable numérique de la maison, Léo Harrison.

L’outil présente des éléments sur toutes les parutions de l’éditeur, ainsi que des contenus construits spécifiquement pour les familles — et directement, pour les futurs lecteurs. Entre critiques d’œuvres, activités ludiques et éducatives, on propose d’aborder librement des sujets complexes.

Ainsi, le racisme dans le pays, ou les influences des auteurs classiques sur la société. Pour y jeter un œil, ce sera par ici.

Crédits : Editora do Brasil