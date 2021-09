Création de l'Institut Histoire et Lumières de la pensée, avec un prix littéraire

D’un côté l’œuvre de l’historienne dont les travaux sont publiés dans le monde entier, de l’autre celle de l’éditeur et historien qui s’est attaché à promouvoir les œuvres majeures de la pensée du dernier demi-siècle. Les fonds d’archives déposés à l’institut, au premier rang desquels ceux des fondateurs, seront rendus accessibles au public dans les meilleurs délais.

L’institut s’emploiera, par ailleurs, à diffuser et à soutenir la pensée critique à travers un site et l’organisation de rencontres intellectuelles — colloques, conférences, débats — en partenariat éventuel avec d’autres institutions. Il interviendra aussi dans l’espace public par le biais de blogs, de publications et de prises de position visant à éclairer le public sur la nécessité de mobiliser la raison universelle dans l’exercice de la connaissance de soi et des autres, sur l’éminence de la responsabilité individuelle dans la société des hommes, sur l’importance de travailler sans relâche au renforcement de l’institution de la liberté dans un monde hanté par l’obscurantisme et la pulsion de mort.

L’institut décernera chaque année un prix littéraire (doté de 5000 €), le prix de la Contre-Allée, à un ouvrage de non-fiction choisi par un jury composé de personnalités issues du monde intellectuel : Olivier Bétourné, Bernard Cerquiglini, Gilles Gressani, Vaiju Naravane, Anne-Christine Pécout, Elisabeth Roudinesco (présidente du jury), Gisèle Sapiro, Benjamin Stora, Georges Vigarello.

Le Prix de la Contre-Allée récompense l’auteur d’une œuvre originale de non-fiction, écrite en langue française ou traduite d’une langue étrangère, et relevant d’un des genres suivants : histoire, sciences humaines, sciences sociales, Littérature, Documents. Le soin apporté à l’écriture, la qualité de l’élaboration théorique, critique, scientifique ou littéraire, l’originalité de la démarche et/ou des sources auxquelles l’auteur aura puisé sont autant de qualités auxquelles le Jury prêtera une attention toute particulière à l’heure du choix.

Le prix 2022 sera proclamé le 17 mars.

Olivier Bétourné fut président directeur général des éditions du Seuil, qu’il quitta en avril 2018 – poste qu’il occupait depuis 2009, et qui a depuis été confié à Hughes Jallon. Elisabeth Roudinesco est universitaire, historienne et psychanalyste – et épouse d’Olivier Bétourné.

