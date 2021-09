Marie Fradette, directrice littéraire de la collection Romans aux éditions D'eux

Marie Fradette a collaboré avec différents médias, tels Le Devoir, la revue Jeu, Lurelu dans lesquels elle partageait sa vision et ses connaissances de la littérature et du théâtre jeunesse sans compter. Elle prépare actuellement une anthologie de l’album québécois. Alors que ses trois filles étaient encore petites, elle s’est par ailleurs amusée à écrire une maîtrise et un doctorat portant sur le roman pour adolescents.

Comme elle aime les plumes vives, poétiques, étonnantes, les récits qui stimulent les esprits, ouvrent les œillères, questionnent le monde dans lequel vivent les jeunes, sa venue dans l’équipe permettra d’ajouter à notre catalogue des titres forts et variés, pour la grande joie de nos lecteurs et lectrices.

Fondé par France Leduc et Yves Nadon, D’eux considère la lecture comme un élément de transformation pour l’enfant. Deux années après sa fondation, l’éditeur recevait le titre de Meilleur éditeur jeunesse d’Amérique du Nord par la notoire Foire du livre jeunesse de Bologne. Le catalogue des éditions D’eux contient plus de quatre-vingts titres d’auteurs et d’illustrateurs venant d’ici aussi bien que d’ailleurs. Ils sont diffusés en Europe depuis 2020 et les critiques sont élogieuses.

crédit photo : DR