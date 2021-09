N'espérez pas que se développent des lecteurs, quand ferme une librairie

L’aventure d’une création de librairies revient toujours aux mêmes principes fondamentaux : vendre des livres, créer une animation autour de la lecture, proposer sa vision, son regard aux clients. Dans la ville d’Altamura (Pouilles, Italie), la Libreria Nuova Macelleria Patella avait fait recette : Clara Patella avait créé son espace au sein de la boucherie que son grand-père ouvrit, des décennies plus tôt.

Librairie Nouvelle Boucherie Patella, traduirait-on, avec une note d’humour en plus : patella, en italien, désigne la rotule, un élément commercialement peu intéressant pour un boucher.

Situé à deux pas de la mairie d’Altamura, l’établissement a fermé récemment, après 14 années de commerce du livre, de travail culturel, et plus encore, de mille inventions largement reconnues pour se faire une place dans une Italie où, traditionnellement, les librairies indépendantes — celles qui n’appartiennent pas à un groupe éditorial — sont chaque jour menacées de disparition.

Il Fatto quotidiano le raconte bien : « Les données sur la lecture en Italie sont parmi les pires d’Europe. Dans les petites villes, on lit moins que dans les grandes agglomérations et les villes universitaires. Alors quatorze années, c’est long, une réussite en soi. »

Surtout que dans l’intervalle, Clara a également fondé une petite maison d’édition, au nom tout aussi suggestif : Caratteri Mobili.

Pourtant, en Italie, ce sont 57,6 % de la population qui ne lisent pas même un livre par an — données de l’Institut officiel datant de 2016. Une tendance qui tendrait à s’inverser, puisqu’en 2018, ils n’étaient plus que 45 % et 39 % en 2020, indiquait une étude du ministère de la Culture.

Mais 2020, ce fut exceptionnel : il paraît que tout le monde a lu, durant cette période.

Clara Patella aime toujours les livres. Elle aimait aussi les tatouages, et Steinbeck, Faulkner et Bolano, dont elle a des citations tatouées sur le bras. Alors, bien entendu, pester contre Amazon qui a changé les habitudes d’achats de livres : vite, immédiatement, recevoir le lendemain l’ouvrage commandé la veille en ligne. Et pour qui deux, trois ou quatre jours d’attente deviennent intolérables. On se fâche vite, quand on est une ancienne libraire, avec un tel sujet.

Les projets législatifs existent, pour tenter d’endiguer l’hémorragie, et plus encore, de permettre aux indépendants de continuer à exister, face aux chaînes, à internet, préserver ce lien social fragile. Très fragiles.

Parce que, non : quand ferme une librairie, aucun lecteur ne surgit.