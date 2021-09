Le rapprochement Editis/ Hachette Livre préoccupe les libraires

De l'art, ne pas souhaitable, que tous les oeufs soient mis dans le même panier, résumerait-on. « Il est beaucoup trop tôt pour s’exprimer sur le devenir des deux structures, puisque la première étape de validation du rachat des parts d’Amber n’est pas actée », avait indiqué une porte-parole de Vivendi à ActuaLitté.

Trop tôt pour le groupe de Vincent Bolloré, peut-être, mais le SLF ne se prive pas : dans un communiqué, ce dernier rappelle que le rachat des actions d’Amber par Vivendi propulsera ce dernier à 45 % du capital.

Or, souligne le SLF inquiet, les deux acteurs Editis et Hachette Livre représentent « plus de la moitié du chiffre d’affaires des librairies » et, conséquemment, « 40 à 65 % selon les secteurs éditoriaux ». Ajoutons que Hachette a réalisé 2,4 milliards € de chiffre d’affaires en 2020, contre 725 millions € pour Editis — mais ce dernier sur le seul territoire français.

« Ces chiffres donnent la mesure du risque considérable de dépendance économique et commerciale en cas d’aggravation de la concentration », souligne le SLF.

Et d’ajouter qu’au-delà « des risques pour leur profession, c’est l’ensemble des équilibres du marché du livre qui s’en trouverait bouleversé, impactant la création, la diversité et le maintien d’acteurs indépendants ».

Le syndicat rappelle enfin qu’en 2003, lors du démantèlement de Vivendi Universal Publishing, qui avait abouti à l’agrandissement de Hachette et la création d’Editis, il « avait combattu la fusion ». Il promet la plus grande vigilance « dans les semaines et les mois qui viennent et mettra tout en œuvre pour éviter une situation dangereuse pour le développement des librairies et du livre ».

Maintenant, n'omettons pas que l’Union européenne avait mis son grain de sable dans la fusion Hachette / VUP – voilà qui mérite d’être souligné – cette même Union européenne qui examinera, certainement avec attention, le rapprochement Vivendi/Lagardère.

