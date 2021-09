Le Costa Rica instaure la lecture comme un droit essentiel dans la loi

Âgé de 41 ans, le président Carlos Alvarado dirige le pays depuis maintenant trois ans. Il vient de confier au ministère de l’Éducation publique et celui de la Culture et de la Jeunesse le soin de mettre en pratique un ambitieux projet.

Au lendemain du 200e anniversaire commémorant l’indépendance du Costa Rica (sous domination espagnole), Alvarado souhaite promouvoir « la transmission du savoir, de la créativité et d’une pensée critique et innovante auprès des citoyens ».

De quoi le pousser à intervenir tout particulièrement sur les jeunes générations, qui, rappelle-t-il, « guideront le pays pour les 200 prochaines années ».

Pour la Culture, Giselle Cruz et Sylvie Durán pour l’Education, auront la responsabilité de ce projet de loi, aux multiples déclinaisons. Le premier pas est d’introduire une habitude de la lecture et de l’écriture, suivi de l’utilisation des bibliothèques — nationales ou publiques.

Une promotion de l’alphabétisation — le territoire affiche tout de même 97,8 % de taux national, contre 95 en 1995 — comme outil de lutte contre le Covid, assure Giselle Cruz, auprès de l’agence Prensa Latina.

« Je suis reconnaissante de cet projet et j’invite toutes les organisations à apporter leur contribution pour qu’il se trouve plus de livres, plus d’histoire, plus de connaissances en partage », a assuré la ministre.

En parallèle, insiste Sylvie Durán, la loi entérine la lecture comme un droit essentiel, permettant au pays d’élargir les perspectives de sa population, dès le plus jeune âge. Son ministère collaborera directement avec les lecteurs et les écrivains, pour valoriser la production et la diffusion du livre, garantit la ministre.

En somme, toutes les bonnes volontés sont conviées à la fête…

