Amazon : nouvelle politique salariale au Canada et embauches massives

Après avoir annoncé une politique de hausse des salaires et de recrutement massif aux États-Unis, Amazon Canada se place dans les pas de son voisin. Si on n’atteint pas les 40.000 postes qui seraient à pourvoir outre-Atlantique, c’est 15.000 nouveaux salariés que la filière canadienne de l’entreprise souhaite attirer.

Amazon paiera les frais de scolarité

Les augmentations de salaire seront immédiates et concerneront tout le personnel actuel à temps plein et à temps partiel, ainsi que les nouvelles recrues. Bien que l’entreprise ne précise pas ce qu’elle entend par « travailleur de première ligne », expression popularisée dans l’hexagone à l’occasion des différents confinements qui ont rythmé l’année 2020, les augmentations de salaire s’élèvent de 1,60 $ à 2,20 $ de plus par heure.

La semaine dernière, Amazon a également annoncé payer la totalité des frais de scolarité et autre frais pour ces mêmes travailleurs, dans des centaines d’universités à travers les États-Unis. Un coût, selon l’entreprise, de plus d’un milliard de dollars pour les quatre prochaines années. Le communiqué canadien de lundi indique que cette offre s’étend également aux travailleurs canadiens, bien que les contours de cette nouvelle politique soient encore flous.

COVID: Amazon libraire officiel des conspirationnistes

Ce programme, Career Choice, pour les travailleurs canadiens d’Amazon, indique que l’entreprise paiera jusqu’à 95 % des frais de scolarité « pour un certificat ou un diplôme dans des domaines d’études qualifiés » dans certaines universités, bien qu’aucune liste complète d’écoles ou de programmes admissibles d’étude n’a encore été présentée.

Plus d’offres que de demande

« L’économie américaine a actuellement plus d’offres d’emploi que les chômeurs, et le Canada n’est pas loin du même statut », a déclaré l’économiste Sal Guatieri de la Banque de Montréal dans une interview à CBC News. Daryl Boehringer, analyste de la société indépendante de recherche boursière Edgewater, a déclaré de son côté dans une note récente à destination de ces clients que le manque de main-d’œuvre ralentissait l’entreprise à croissance rapide.

« Amazon a des problèmes plus sérieux pour embaucher des personnes au niveau [fulfilment center] en particulier et cela empire », a-t-il déclaré. « [Ils] se noient, même avec un flux de stocks limité. C’est parce qu’ils ont moins de personnel pour traiter les marchandises. » Boehringer a noté que la société a augmenté son emploi total aux États-Unis de plus de 60 % en 2020 et emploie désormais 750 000 personnes dans les seuls États-Unis.

Le troisième employeur du monde

Selon Capital, l’entreprise dirigée par Andy Jassy est devenue en 2020 le troisième employeur du monde avec plus de 1,2 million de salariés sur toute la planète. En France, c'est près de 10 000 personnes qui ont été recrutées par l'entreprise crée par Jeff Bezos. D’après les données de la Fevad, le secteur du e-commerce (produits et services) a atteint 112 milliards d’euros en 2020, soit une hausse de 8,5 % sur un an. Le site français du géant de l’e-commerce a certes progressé de 7 % en 2020, selon Kantar, mais la part de marché d’Amazon a reculé, passant de 22 % en 2019 à 19 % en 2020. L’explosion de la pratique du Click and Collect soutenue par l’État explique en partie ce phénomène.

Via : CBC

Crédits : Xabier Cid (CC BY-SA 2.0)