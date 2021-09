Pif : un illustré aux gadgets légendaires

De la machine à faire des œufs carrés aux pois sauteurs, des Pifises au Cosmophone, de l’hygromètre à cheveux au coutelas de Rahan, voici un livre qui retrace l’histoire des meilleurs gadgets de Pif, de l’âge d’or de ce magazine jusqu’à sa plus récente renaissance.

Ainsi, toutes les périodes clés du journal sont expliquées et décryptées par un expert de Pif, et cela accompagné des témoignages d’acteurs de l’époque, recueillis par l’auteur

Des contenus qui sont illustrés avec les plus belles unes du journal et des centaines de gadgets parmi les plus marquants.

Rodolphe Massé a rêvé et appris à vivre avec Pif et Hercule et tout particulièrement le Nouveau Pif et son gadget, « période jaune ». Il est scénariste, écrivain, journaliste, pianiste, mais également compositeur, traducteur, auteur et consultant pour de nombreux ouvrages pop-culturels, que ce soit de la BD ou de la littérature populaire.

Il a également adapté et préfacé les œuvres d’auteurs japonais, dont une cinquantaine de volumes d’Osamu Tezuka avec Jacques Lalloz.