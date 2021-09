 Bolloré a préservé l'intégrité de Hachette Livre, estime Arnaud Lagardère

Preuve de la bonne volonté du PDG, suite à la reconfiguration, tout l’argent perçu a été réinjecté dans Lagardère. Et si la commandite qui lui donnait plein pouvoir disparaît, le patron de LVMH Bernard Arnault qui avait volé à son secours, ne disparaît pas : il est actionnaire du groupe et plus de la holding. « L’actionnariat, je le répète, est pacifié. Tout le monde se parle. Il n’y a aucun conflit. »

Lagardère Publishing, en développement

La filiale éditoriale de Lagardère, Hachette Livre, représente une entité significative, économiquement. Sa croissance tout autant : le rachat de Workman Publishing, en est un exemple, complémentaire de ce que le groupe propose déjà. Car pour l’édition, « la concurrence du numérique, du streaming, des jeux vidéo est certes fort ». Mais le PDG considère que le « poids du livre reste important ».

À ce titre, adaptation et innovation seront les maîtres-mots du projet à venir, d’autant que le papier, cœur de cible, n’est pas seul à se défendre : audiolivres, ebooks ou encore jeux de plateaux, voire fascicules représentent autant de portes déjà ouvertes, et à consolider.

« Les synergies avec le cinéma ou l’entertainment doivent être aussi développées : on l’a vu avec les rééditions des œuvres de Maurice Leblanc après le succès de Lupin sur Netflix », insiste Arnaud Lagardère.

Hachette et Editis, quid ?

Si le sujet « n’est pas tabou, il est illégal », l’idée d’une entente entre les deux groupes n’est pas à l’ordre du jour. Les autorités de la concurrence ont des règles, et en attendant qu’elles évoluent, « [c]e n’est aucunement dans le plan stratégique ». Pas de comité non plus, donc, qui travaillerait sur le sujet.

ÉDITION: L'appétit de Bolloré, “un coup de tonnerre”, pour Gallimard

Autre sujet sous haute protection, le départ d’Arnaud Nourry : « On a signé un accord qui stipule qu’on ne parle ni de l’un ni de l’autre. Je ne le ferai donc pas. » Pour autant, cette sortie de l’ancien PDG coïncide avec l’idée que Vivendi au capital de Lagardère représentait « une menace ». Loin de là : Vincent Bolloré aurait, de par son investissement, préservé le groupe Lagardère, et par conséquent Hachette Livre. « Vincent Bolloré est critiqué sur des questions — notamment éditoriales ou industrielles — qui sont injustes et qui n’ont rien à voir avec nous », conclut Arnaud Lagardère. De quoi rassurer Antoine Gallimard ?

Lequel se prépare également, avec Pierre Leroy, nommé PDG de Hachette, à cette fin d’année. Parce que le prochain roman de Guillaume Musso sortira, et le prochain Astérix également. De véritables mannes. Et pour les aventures de l’irréductible Gaulois, l’exemple même des développements de la structure.

« C’est un très bon exemple de la verticalité d’une œuvre : on était distributeur, on est devenu éditeur, et puis on fait des films et des produits dérivés », relève Arnaud Lagardère. « Le livre, c’est le livre et beaucoup d’autres choses. »

En effet, depuis mars 2011, Hachette a racheté les éditions Albert René, contrôlant 100 % du capital et donc l’ensemble des droits liés à l’œuvre d’Astérix (édition, audiovisuel, merchandising...).

Quant à Musso, un petit appel du pied pour l’inciter à rester chez Calmann-Lévy, plutôt que de céder aux projets de Joël Dicker ou Éric Zemmour : « J’ai toujours lu Guillaume Musso avant même qu’on l’édite ; j’adore », assure le PDG de Lagardère. Suffisant ?

Crédit photo : Vincent Bolloré en 2013 (Copyleft, CC BY SA 3.0)