USA : Hachette s'offre l'un des plus gros éditeurs indépendants 

Workman n’est autre que l’un des plus grands éditeurs indépendants des États-Unis, avec un fonds de catalogue à faire frémir. C’est d’ailleurs ces ouvrages que l’éditeur entend valoriser avec le concours de son nouveau propriétaire. Selon le patron de Hachette Book Group, les trois quarts des revenus de Workman proviennent de ces livres du fonds.

Carolan Workman, présidente exécutive de Workman, et Dan Reynolds, son directeur général, indiquent que pour arriver à ce succès, ils ne publient que peu de titres chaque année, et prennent alors de gros engagements pour les promouvoir. Parmi les gros succès, des titres sur la grossesse, ou encore Carrots Love Tomatoes, titre réimprimé 87 fois depuis sa première impression en 1975…

Une stratégie de la patience et de la minutie, payante, manifestement.

L’actuelle CEO a dirigé la maison depuis le décès de son époux, en 2013 : voilà quelques années que l’entreprise est à vendre et plusieurs options ont fleuri. Celle de HBG sera donc la plus intéressante. « Et nous avons pris un engagement vraiment inhabituel pour conserver la société dans son intégralité », garantit Pietsch au New York Times.

Fondé en 1968 par Peter Workman, Workman Publishing publie principalement des ouvrages de Jeunesse et de Non-Fiction, notamment des ouvrages de vie pratique (cuisine, jardinage, voyage, développement personnel, etc.), et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires total de 134 M$, en croissance de plus de 12% par rapport à 2019.

En outre, ce modèle économique repose avant tout sur des titres qui appartiennent en propre à Workman — et non des achats auprès d’auteurs ou autre éditeurs. Ainsi, 40 % du chiffre d’affaires découlent de ces livres qui sont leurs propres titres.

Les autorités de la concurrence doivent encore s’exprimer sur ce rachat, mais s’il est validé, Workman deviendra le huitième groupe d’édition intégré à HBG, avec Dan Reynolds à sa tête. Carolan Workman prendra alors sa retraite. Toutefois, le montant de la transaction a finalement été dévoilé : 240 millions $.

Concentration, concentration

Sur le territoire américain, à l’image du reste de l’industrie du livre dans le monde, une vague de consolidation a profondément refaçonné le secteur. Tout cela avait débuté avec la fusion de Penguin et Random House en 2013, mais la tendance se poursuit.

En mars dernier, HarperCollins rachetait Houghton Mifflin Harcourt Books and Media, la division d’édition commerciale de Houghton Mifflin Harcourt. Une somme de 349 millions $ dépensés pour disposer d’auteurs comme Tolkien, Orwell ou encore Philip Roth.

En depuis que le géant de la littérature PRH domine outrancièrement le marché, un nouvel accord, de 2 milliards $ a été signé pour l’acquisition auprès de ViacomCBS, de la maison Simon & Schuster…

Pour Hachette et Workman, le calendrier est fixé à l'automne pour obtenir la validation définitive.

mise à jour 18h40 - Communiqué officiel de Hachette

16 août 2021 (New York) ‐ Hachette Book Group, la filiale américaine de Hachette Livre, annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue de l'acquisition de l’intégralité du capital de l’éditeur américain indépendant Workman Publishing. La réalisation de cette acquisition est soumise à plusieurs conditions usuelles, dont l'agrément des autorités de concurrence compétentes.

Michael Pietsch, PDG de Hachette Book Group, a déclaré : « Nous sommes admiratifs de Workman depuis des décennies. L'esprit d'innovation qui anime leur entreprise est remarquable, tout comme leurs marques très puissantes, leur capacité reconnue à faire vivre leur catalogue de fond, leur forte culture d’entreprise et la réputation exceptionnelle qu'ils ont su établir avec les auteurs, les agents, les libraires et les médias. Je suis très heureux d'accueillir chez Hachette Book Group les équipes incroyablement talentueuses de Workman ainsi que leurs illustrateurs et auteurs formidables. Les publications de Workman viendront s’insérer de façon très complémentaires à celles de Hachette Book Group et cette acquisition permettra de créer des opportunités de croissance avec des nouvelles perspectives passionnantes. »

Carolan Workman, Présidente Exécutive de Workman, a déclaré : « Lorsque Peter Workman créa notre petite société originale il y a plus d'un demi‐siècle, ce fut le point de départ d’une aventure audacieuse et joyeuse. Après toutes ces années, lorsque j'ai décidé que le moment était venu de trouver une « nouvelle maison » pour accueillir Workman, mon objectif principal fut de trouver un endroit qui permettrait à notre culture d’entreprise unique de s’épanouir dans le futur, un endroit où nous pourrions développer et prendre soin de tous nos talents : nos auteurs, nos illustrateurs, mais aussi nos équipes si merveilleuses. Je suis tellement heureuse de rejoindre Hachette. Ils respectent non seulement ce que nous sommes, mais aussi qui nous sommes. Je suis convaincue que Workman va continuer à prospérer auprès de son nouvel actionnaire. »

Dan Reynolds, PDG de Workman, a déclaré : « Workman est incarné par le leadership remarquable de Peter et Carolan Workman, et je me réjouis que leur travail, mais aussi leurs valeurs, puissent perdurer dans le cadre du changement d’actionnariat. Depuis que j’ai fait la connaissance d’Hachette et de son équipe dirigeante, je suis convaincu que Workman continuera non seulement à prospérer dans les jours et les années à venir, mais aussi qu’il restera un leader innovant dans le monde de l’édition. »

Workman Publishing deviendra la huitième division de Hachette Book Group, composé des maisons d’édition Workman, Algonquin, Algonquin Young Readers, Artisan, Storey Publishing et Timber Press. La nouvelle division sera dirigée par Dan Reynolds, qui reportera au CEO d’Hachette Book Group Michael Pietsch et qui rejoindra le comité de direction de HBG. Carolan Workman prendra sa retraite une fois la transaction terminée.

Workman publie des ouvrages reconnus et primés dans plusieurs catégories éditoriales majeures, comme les livres de cuisine, les guides sur la parentalité/la grossesse, le jardinage, la nature, l'humour, les livres pour enfants, les livres‐cadeaux, la fiction ainsi qu’une collection de calendriers à succès. Les maisons d’édition de Workman sont des incontournables dans l’édition américaine, bénéficiant d’une immense notoriété et qui ont toujours su trouver, créer et développer des ouvrages vraiment originaux et remarquables. À travers ses maisons d’édition, Workman a développé plusieurs franchises d'édition très connues, telles que WHAT TO EXPECT®, BRAIN QUEST® et Page‐a‐Day® Calendars.

crédit photo : Workman publishing