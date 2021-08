Les éditions Steinkis annoncent leur programme de la rentrée

Au programme, un mélange de tout ce qui fait l’originalité des éditions Steinkis : entre romans graphiques et bande dessinées, avec des styles de dessin totalement divers.

À commencer par le roman graphique Georgia O'Keeffe : amazone de l'art moderne, centré sur Georgia O’Keeffe (1887-1986), écrit et illustré par Luca de Santis et Sara Colaone. Réalisé en partenariat avec le Centre Pompidou, il accompagnera une exposition aura lieu du 8 septembre au 13 décembre autour d’une des plus grandes artistes modernes.

Le résumé de l'éditeur ;

1949. Depuis la mort d’Alfred Stieglitz trois ans auparavant, Georgia O’Keeffe s’est réfugiée dans son Ghost Ranch au Nouveau-Mexique, avec ses amies Maria Chabot, Anita Pollitzer et sa secrétaire Doris Bry, pour faire l’inventaire du patrimoine de photos et de dessins de Stieglitz. À travers ce travail complexe, Georgia retrace son propre chemin, dans la vie et dans l’art : de l’Arts Students League (New York, 1907) jusqu’à la consécration comme plus grande artiste femme américaine et à sa carrière des dernières années.

À paraître le 02/09, 24 €.

De Polyamour et d’eau fraîche, un roman graphique, réalisé par Cookie Kalkair, Elsa Herbet et Cristina Rodriguez.

Le résumé de l'éditeur :

Polyamour, non-monogamie éthique, compersion, etc. ces notions ne vous sont pas tout à fait étrangères, mais une série de questions vous taraude : peut-on vraiment aimer plusieurs personnes ? Comment gérer la jalousie ? Que répondre aux interrogations des enfants ? Y a-t-il une hiérarchie entre les partenaires ? Heureusement, Cookie Kalkair, Elsa et Tina sont là pour y répondre. En novembre 2019, le trouple a créé le compte Instagram Holy Poly Macaroni (plus de 15 000 abonnées) dans le but de don­ner plus de visibilité au polyamour et au concept de couple ou­vert. Ils offrent des réponses aux questions les plus fréquentes de leurs abonné-e-s à travers des strips réalisés par Cookie Kalkair. Amour, sexe, règles, parentalité, jalousie, hiérarchie, rupture, ils abordent tous les sujets avec humour et bienveil­lance.

À paraître le 16/09, 18 €.

Le roman graphique Goodbye Ceausescu, de Romain Dutter, Paul Bona et Bouqé.

Le résumé de l’éditeur :

Roumanie, 25 décembre 1989. Le monde assiste, médusé, au procès et à l’exécution du couple Ceausescu – retransmis en direct à la télévision –, qui sonnent la fin de l’un des régimes les plus tyranniques du bloc communiste. Marqué par ces images, Romain a eu envie de comprendre ce qu’est devenu ce pays si proche… et pourtant si méconnu. Trente ans plus tard, il embarque pour un road-trip trépidant avec une question en tête : « Vivre dans un pays post-communiste, c’est quoi ? » et découvre un visage de la Roumanie bien éloigné des clichés qui lui collent à la peau. Avec Bouqé au dessin, il pose un regard personnel sur ce pays, ses difficultés (démocratie imparfaite, crise économique, émigration massive vers l’Europe occidentale) mais aussi ses forces, mettant en lumière son dynamisme, la sympathie de sa population, son attachement aux traditions et la beauté de ses paysages. Histoire, folklore, politique, contre-culture, religion, Roms ou Dracula… Goodbye Ceausescu n’élude aucun sujet et livre un témoignage authentique, vibrant et enthousiaste.

À paraître le 30/09, 22 €

Le roman graphique Ceux du Chambon : 1939-1944 L’histoire vraie de deux frères sauvés par les Justes, de Matz, Kanellos Cob et Kathrine Avraam.

Le résumé de l’éditeur :

Été 1939, la famille Weil passe des vacances joyeuses. Mais... « Le 3 septembre, la France et l’Angleterre avaient déclaré la guerre à l’Allemagne. J’avais trois ans : j’étais trop petit pour comprendre ce qu’il se passait vraiment et ce que cela signi­fiait, pour nous et pour le monde, je ne savais pas qui était Adolf Hitler et ce qu’il voulait faire, mais je voyais bien que mes parents étaient très soucieux… » Maurice, le père de famille retourne travailler à Lille, tan­dis que Denise emmène les garçons, Étienne et Philippe au Chambon sur Lignon, où, paraît-il les enfants seront en sé­curité… Étienne Weil a livré ses souvenirs et ses archives person­nelles à Matz. Cet album, c’est son histoire, mais aussi un hommage à ceux du Chambon, habitants d’une ville dis­tinguée, fait exceptionnel, comme Juste parmi les Nations par Yad Vashem, Institut International pour la mémoire de la Shoah.

À paraître le 07/10, 18 €

La bande dessinée Jungle Beef : Quand les narcos attaquent la forêt vierge, de Olivier Behra et Cyrille Meyer.

Le résumé de l’éditeur :

Un trésor de l'humanité menacé par la narcodesforestation La réserve de la biosphère de Rio Platano, patrimoine mondial de l'Unesco, est l'un des rares vestiges de la forêt tropicale humide d'Amérique centrale. Situé dans la région de la Mosquitia au Honduras, cet éden abrite les peuples indiens Pechs et Mosquitos. Mais les narcotrafiquants ont réalisé que la production et l'exportation en masse de viande de boeuf représentaient le meilleur moyen de blanchir l'argent de la drogue… Corruption, intimidation, assassinats, exploitation forestière illégale, la boucle du profit s'enclenche, transformant des pans entiers de jungle en pâturages. Un voyage magnifique et poignant le long du fleuve Platano. C'est en 2016, qu'Olivier Behra part en repérage pour le tournage de The Explorer, une plateforme qui propose de faire l'inventaire du patrimoine culturel et naturel de la planète. Sur les traces de la mythique « Cité blanche » nichée au coeur de la jungle, il rencontre des cueilleurs, des habitants menacés, des éleveurs dépassés… et partage sa passion des plantes avec un chaman désenchanté. Son guide, Jorge, lui explique aussi, en chuchotant, les mécanismes de la narco déforestation et lui fait découvrir l'ampleur d'un désastre écologique et humain.

À paraître le 07/10, 20 €