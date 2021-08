Bien avant Orson Welles, Edgar Allan Poe manipulait New York avec un canular

L'aéronaute en chef était Monck Mason, un aventurier et écrivain scientifique irlandais qui, en 1836, avait navigué en montgolfière du Pays de Galles jusqu'en Allemagne. Et le voici qui accomplit le premier vol en montgolfière à travers l'Atlantique.

Un vol partant d’Angleterre jusqu’en Caroline du Sud, rendu possible par des améliorations techniques apportées par Mason sur son engin : un dispositif pour contrôler la hauteur du ballon, une corde de guidage servant de lest régulateur et un gouvernail de soie. L’article du Sun, qui rendait publique cette expédition, citait également le journal de bord d'un autre homme de science célèbre, Harrison Ainsworth, qui détaillait les défis techniques rencontrés au cours de ce voyage.

L'article se terminait sur les mots suivants : « Quels événements magnifiques peuvent s'ensuivre, il serait inutile maintenant de penser à les prédire ! ». Or, tout n’était que fiction…

L'histoire était en effet un simple canular, écrit par Edgar Alan Poe, arrivé dans la ville une semaine plus tôt. D’après l’auteur, son écrit ne contenait aucun élément « qui ne soit pas en parfaite adéquation avec les faits connus de l'expérience aéronautique ». Il aurait même insisté sur le fait qu’un tel événement aurait — en partie du moins — pu « vraiment se produire ».

Une machination médiatique sensationnelle

La ville de New York avait, selon l’auteur, sombré dans une cacophonie de divertissements, de nouvelles sensationnelles et d'inventions scientifiques tapageuses. Au Niblo's Garden par exemple, sur Broadway, il était possible de dîner, en profitant de pièces de théâtre et de musique, mais aussi de conférences scientifiques et des prestidigitations d'Antonio Blitz, un célèbre magicien.

Pour Poe, New York était ainsi devenue « l'arène choisie des saltimbanques itinérants, qu'ils oeuvrent dans le domaine de la philosophie, la philanthropie ou la religion », mais avec une certaine régression : « Plus ces charlatans se proclament ignorants, impudents et même vicieux, plus ils peuvent espérer de pouvoir et de protection ». Et la presse y était pour quelque chose.

Alors que les publications telles que les quotidiens se contentaient d’annoncer les prix des matières premières et l’arrivée des navires, le contenu a très vite changé de direction. The Sun, où Poe a publié son article-canular, a été le premier grand journal lu par ceux qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter des abonnements ou des quotidiens plus onéreux.

Dans un essai exposant le canular un mois plus tard, il écrivait que la réponse du public avait été « bien plus intense » que ce qu’il n’avait pu prédire. Si bien que « toute la place entourant le siège du Sun était littéralement assiégée » pendant des heures durant, afin de se procurer un exemplaire de ce numéro.

Pour Poe, la réception du canular a provoqué des réflexions quelque peu intrigantes : « Les plus intelligents croyaient, tandis que la racaille, pour la plupart, rejetait le tout avec dédain ». L’auteur observait dans cet évènement un changement historique : « Il y a vingt ans, la crédulité était le trait caractéristique de la foule, l'incrédulité le trait distinctif du philosophe », mais les positions semblaient s’être soudainement inversées. « Les sages sont peu enclins à l'incrédulité, et à juste titre ». L’époque, riche en découvertes et autres inventions singulières, était visiblement propice aux croyances les plus irréalistes, même de la part des élites intellectuelles.

Les détails de l’histoire sont tirés du livre de John Tresh The Reason for the Darkness of the Night : Edgar Allan Poe and the Forging of American Science, publié en juin dernier par la maison d’édition Farrar, Straus and Giroux.

Source : Literary Hub

Crédits photo : couverture de The Reason for the Darkness of the Night : Edgar Allan Poe and the Forging of American Science, John Tresh, 2021