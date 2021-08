The Lord of the Rings : la série d’Amazon quitte la Nouvelle-Zélande

Le Seigneur des Anneaux a été traduit dans environ 40 langues, et vendu à plus de 150 millions d’exemplaires — un véritable phénomène international, qui ne cesse d’inspirer des adaptations. Alors qu’on annonçait en juin l’arrivée d’un film d’animation, les images d’un jeu vidéo autour de l’histoire de Gollum se dévoilaient le mois suivant. Mais l’un des projets le plus attendus est bel et bien la série promise par Amazon…

Back to the roots

La récente annonce d’une production au Royaume-Uni pourrait cependant bien déplaire aux plus grands tolkienites, puisque pour beaucoup, la Nouvelle-Zélande était devenue l’identité visuelle de la Terre du Milieu — bien que l’écrivain avait basé ses histoires sur une mythologie britannique, de bout en bout. On assiste donc à un retour aux sources, avec la préproduction de la deuxième saison qui devrait commencer au Royaume-Uni dès janvier 2022.

« Nous voulons remercier le peuple et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour leur hospitalité et leur dévouement et pour avoir fourni à la série The Lord of the Rings un endroit incroyable pour commencer ce voyage épique », a déclaré Vernon Sanders, vice-président et codirecteur pour Amazon Studios. « Nous sommes reconnaissants à la Commission néo-zélandaise du film, au ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi, à Tourism New Zealand, à Auckland Unlimited et à d’autres pour leur formidable collaboration qui a soutenu le secteur cinématographique néo-zélandais et l’économie locale pendant la production de la première saison. »

Ce choix peut s’expliquer, comme pour beaucoup de décisions récentes, par l’impact que la pandémie aura eu sur le tournage de la première saison. Impossible à anticiper, cette dernière a stoppé le tournage en mars 2020, comme rapporté par Deadline. Avec une fermeture totale des frontières en Nouvelle-Zélande, difficile pour les acteurs — majoritairement britanniques — de se rendre sur place.

Rendez-vous en 2022

Les décors qui avaient été construits pour la première saison seront expédiés au Royaume-Uni — mais rien n’a été dévoilé sur leur exacte destination. Amazon, qui a tourné plusieurs séries au Royaume-Uni, donc Good Omens, n’a pas pour autant confirmé si la totalité de la série se déroulera sur le sol britannique, ou si d’autres changements géographiques sont prévus pour cette deuxième saison.

La série est dirigée par les producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay. Ont été annoncés au casting Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, et bien d’autres encore, pour incarner les personnages de la Terre du Milieu.

La série devrait être diffusée sur Prime Video, dans plus de 240 pays à travers le monde, dès le vendredi 2 septembre 2022. De quoi se réjouir pour la rentrée…

Sources : The One Ring et Comic Book

Crédits photo : Amazon Studios