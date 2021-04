Une édition inédite du Seigneur des Anneaux, illustrée par Tolkien

Que l’on ne s’y trompe pas : HMH sait à quel point il est assis sur un tas d’or. Pour preuve, en septembre 2012, la maison faisait paraître un ouvrage compilant des illustrations de la main de Tolkien. Plusieurs dizaines de dessins, certes, mais pas l’intégralité.

En outre, des espaces web ont fini par collecter les dessins numérisés, désormais exposés au public. Attention toutefois : l’usage de ces images n’est pas libre de droits. Elles appartiennent toutes aux ayants droit de Tolkien, et ne sont proposées sur cet espace qu’à des fins non commerciales.

Une première, depuis 1954

Dans Lord of the Rings, Illustrated by the Author, seront inclus toutes les peintures et croquis de JRR Tolkien, avec le texte — une première depuis la sortie du livre en 1954. Alors oui, l’écrivain restait modeste quant à ses talents d’illustrateur : certains de ses dessins avaient trouvé place dans Le Hobbit, mais les critiques avaient étrillé Tolkien. Les images n’étaient pas à la hauteur de son talent littéraire ni de son imagination.

Auprès de son éditeur, il se plaignait d’ailleurs dès 1939 de n’avoir ni le temps ni l’énergie nécessaires pour produire des illustrations de qualité. Tout au mieux serait-il en mesure de réaliser une cartographie de la Terre du Milieu — un impératif pour que le lecteur se repère.

Pourtant, Tolkien dessinait, croquait, griffonnait, alors même qu’il donnait vie à Frodon et Sam. Mais jusqu’à présent, les héritiers n’avaient pas accordé à HarperCollins le droit de faire paraître le texte originel, avec les images. Ils ont fini par changer d’avis.

Probablement parce qu’en 2018 et 2019, les expositions mettant en scène Tolkien et son univers ont remporté un succès vertigineux. La Morgan Library & Museum de New York aussi bien que la BnF en France, ou la Bodleian Library à Oxford ont présenté ces morceaux de bravoure. Ainsi que les fameuses cartes de Noël qu’il prenait soin de réaliser pour sa famille.

Le directeur adjoint de la maison, Chris Smith, se rappelle l’admiration ressentie, comme nombre de jeunes lecteurs, devant les illustrations de Tolkien. « Pourtant, l’auteur était modeste, dédaigneux de son talent artistique, évident et rare, qu’il possédait bel et bien, sans avoir eu de formation au sens strict. Cette humilité implique que peu de ses autres œuvres aient été exposées ou vues de son vivant — et, par la suite, généralement dans des livres spécifiques ».

Tolkien préservait son jardin secret pour ses enfants, ou pour lui-même. Ce qui rend cette édition future — parution prévue le 19 octobre 2021 aux États-Unis, avant une traduction partout dans le monde — plus prisée encore. Elle comportera une trentaine d’illustrations, cartes et croquis. Et l’on ignore encore qui en France aura la responsabilité de cette publication.

Chez HMH, ont se frotte évidemment les mains : Deb Brody, l’éditrice, assure qu’avec les premières expositions, le regard sur ces illustrations a totalement changé : Oxford, New York et Paris, ont confirmé l’engouement des foules pour cet homme et ses œuvres, au-delà des romans qu’on lui connaît.