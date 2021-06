La Guerre des Rohirrim, un film d'animation lié à la trilogie du Seigneur des Anneaux

L’univers fantastique de J.R.R. Tolkien a séduit, depuis la publication de son livre Le Hobbit en 1937, une véritable horde de lecteurs. Plus tard, l’adaptation de la trilogie du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson a fait l’effet d’une bombe, consacrant la Terre du Milieu comme univers cinématographique.

Dans un communiqué publié ce 10 juin, New Line Cinema et Warner Bros. Animation ont annoncé s’être associés pour un nouveau projet : un film d’animation réalisé par Kenji Kamiyama, reconnu entre autres pour son travail sur la série Blade Runner: Black Lotus. Cette nouvelle addition à l’univers de Tolkien vise à plonger le public au cœur d’une bataille mémorable, qui aurait façonné la Terre du Milieu.

« The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim explore et développe l'histoire inédite de la forteresse du Gouffre de Helm, plongeant dans la vie et l'époque sanglante de l'une des figures les plus légendaires de la Terre du Milieu ; le puissant Roi du Rohan, Helm Main-Marteau (Helm Hammerhand en version originale). »

The War of Rohirrim est donc à considérer comme une sorte de préquelle à l’histoire du Seigneur des Anneaux. Les fans peuvent ainsi s’attendre à en découvrir plus sur la Terre du Milieu, et en particulier sur l'histoire du Gouffre de Helm.

« Ce sera, une fois de plus, une représentation épique du monde de J.R.R. Tolkien qui n'a jamais été raconté auparavant. Nous sommes honorés de nous associer à une grande partie du talent incroyable derrière les deux trilogies cinématographiques, ainsi qu'à de nouvelles personnalités créatives pour raconter cette histoire », a déclaré Sam Register, président de Warner Bros. Animation.

Pas de trilogie, cette fois, mais bel et bien un film unique. Autre nouveauté : l’utilisation de l’animation. Les vrais adorateurs du monde de Tolkien auront peut-être entendu parler de l’adaptation de 1978, réalisée par Ralph Bakshi : de l’animation, déjà – mais rien de cette nature n’avait été créé depuis. Et certainement pas dans cet ordre de grandeur.

S’ajoutent à Kenji Kamiyama, Joseph Chou (Blade Runner: Black Lotus) pour la réalisation, ainsi que Jeffrey Addiss et Will Matthews (Dark Crystal: Le temps de la résistance) au scénario.

Un projet qui risque de faire renaître la ferveur autour de l’œuvre de Tolkien – mais s’était-elle un jour éteinte ? Pour l'instant, aucune précision sur la diffusion du film n'a été communiquée, mais il sortira bel et bien au cinéma, dans le monde entier.